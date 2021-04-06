09:59 06 Апреля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0136
  • 100 RUB4.4747
  • USD3.4173
Поиск
Михайловская больница

Бывший больничный комплекс в Тбилиси выносится на продажу

© Sputnik / Ekaterina Mikaridze
Экономика
Получить короткую ссылку
Темы:
Экономика Грузии (1780)
13202
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20210406/251379524/Byvshiy-bolnichnyy-kompleks-v-Tbilisi-vynositsya-na-prodazhu.html

Продается почти 20 тысяч квадратных метров земельного участка несельскохозяйственного назначения и расположенные на нем здания в центре столицы

ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. Бывшая "Михайловская больница", расположенная на проспекте Агмашенебели в историческом центре города выставлена на аукцион за начальную сумму в 39,8 миллиона лари (11,6 миллиона долларов), говорится в сообщении Национального агентства госимущества Грузии.

Здание, которое располагается по адресу Агмашенебели, 60 выставлено на аукцион в рамках государственной программы "100 инвестиционных предложений для бизнеса". Проект действует с 2019 года, предусматривает одновременное проведение ста параллельных аукционов и приватизацию государственной собственности по упрощенной процедуре. В перечень объектов входит недвижимое имущество: промышленные объекты, складские и фермерские хозяйства, медицинские учреждения, спортивная инфраструктура, гостиницы и т. д.

Михайловская больница
© Sputnik / Ekaterina Mikaridze
Первая больница Тифлиса и место смерти Нико Пиросмани

В описании имущества сказано, что продается почти 20 тысяч квадратных метров земельного участка несельскохозяйственного назначения и расположенные на нем здания.

Аукцион завершится 13 апреля текущего года.

В первый раз аукцион этого объекта состоялся в 2018 году в рамках проекта "50 объектов для твоей гостиницы", цель которого было развитие гостиничной инфраструктуры страны. Начальная цена аукциона составила 35 миллионов лари (10,2 миллиона долларов). Однако заинтересованных лиц так и не нашлось – возможно, потенциальных инвесторов отпугнуло условие о необходимости вложить 100 миллионов лари в реставрацию исторического здания и его реконструкцию под гостиницу с определенным количеством номеров, а также необходимость советоваться с мэрией и Минкультуры по всем архитектурным вопросам.

Вид на Тбилиси - новый концертный зал и парк Рике
© Sputnik / STRINGER
Самое экстравагантное сооружение в Тбилиси вновь выставлено на продажу

Больничный комплекс представляет собой памятник культурного наследия, который не может быть радикально изменен и полностью перестроен. Победитель аукциона должен взять на себя обязательство по уходу на памятником культуры.

Михайловская больница – первая городская больница, которая появилась в Тбилиси в середине XIX века при активном содействии Кавказского медицинского общества.

Возводить первое на Кавказе медицинское заведение было поручено известному архитектору немецкого происхождения Зальцману. Строительство больницы на Михайловском проспекте было завершено в 1865 году. Официально больницу учредили 8 ноября 1868 года. А вот переименовали в Михайловскую уже в 1882 году.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Экономика Грузии (1780)
Теги:
Национальное агентство государственного имущества, больница, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Эпидемия коронавируса - масочный режим и вакцинация. Тбилисская инфекционная больница
Я прививки не боюсь, если надо уколюсь: как в Грузии проходит вакцинация - фото
“Ни за кем бегать не будем”: Антонов об отношениях России и США - видео
“Ни за кем бегать не будем” - Антонов об отношениях России и США
Правила въезда в Грузию в апреле 2021 года - видеоинструкция
Правила въезда в Грузию в апреле 2021 года – видеоинструкция
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться