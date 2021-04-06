Бывший больничный комплекс в Тбилиси выносится на продажу

Продается почти 20 тысяч квадратных метров земельного участка несельскохозяйственного назначения и расположенные на нем здания в центре столицы

ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. Бывшая "Михайловская больница", расположенная на проспекте Агмашенебели в историческом центре города выставлена на аукцион за начальную сумму в 39,8 миллиона лари (11,6 миллиона долларов), говорится в сообщении Национального агентства госимущества Грузии.

Здание, которое располагается по адресу Агмашенебели, 60 выставлено на аукцион в рамках государственной программы "100 инвестиционных предложений для бизнеса". Проект действует с 2019 года, предусматривает одновременное проведение ста параллельных аукционов и приватизацию государственной собственности по упрощенной процедуре. В перечень объектов входит недвижимое имущество: промышленные объекты, складские и фермерские хозяйства, медицинские учреждения, спортивная инфраструктура, гостиницы и т. д.

В описании имущества сказано, что продается почти 20 тысяч квадратных метров земельного участка несельскохозяйственного назначения и расположенные на нем здания.

Аукцион завершится 13 апреля текущего года.

В первый раз аукцион этого объекта состоялся в 2018 году в рамках проекта "50 объектов для твоей гостиницы", цель которого было развитие гостиничной инфраструктуры страны. Начальная цена аукциона составила 35 миллионов лари (10,2 миллиона долларов). Однако заинтересованных лиц так и не нашлось – возможно, потенциальных инвесторов отпугнуло условие о необходимости вложить 100 миллионов лари в реставрацию исторического здания и его реконструкцию под гостиницу с определенным количеством номеров, а также необходимость советоваться с мэрией и Минкультуры по всем архитектурным вопросам.

Больничный комплекс представляет собой памятник культурного наследия, который не может быть радикально изменен и полностью перестроен. Победитель аукциона должен взять на себя обязательство по уходу на памятником культуры.

Михайловская больница – первая городская больница, которая появилась в Тбилиси в середине XIX века при активном содействии Кавказского медицинского общества.

Возводить первое на Кавказе медицинское заведение было поручено известному архитектору немецкого происхождения Зальцману. Строительство больницы на Михайловском проспекте было завершено в 1865 году. Официально больницу учредили 8 ноября 1868 года. А вот переименовали в Михайловскую уже в 1882 году.

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