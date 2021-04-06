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Здание администрации правительства Грузии

Реформами в Грузии будет заниматься специальный межведомственный совет

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Экономика
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Уже к концу мая совет по реформам должен представить правительству первичный план развития страны на ближайшие десять лет

ТБИЛИСИ, 6 апр – Sputnik. Межведомственный совет по развитию и реформам, который должен разработать десятилетний план развития страны, создан по инициативе премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили.

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© photo: Sputnik / Vitaly Belousov
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Межведомственным советом по развитию и реформам будет руководить глава грузинского правительства. В него войдут министры, депутаты и представители соответствующих структур.

"Совет по развитию и реформам полномочен создавать рабочие группы и подгруппы, в случае необходимости приглашать представителей других ведомств или специалистов соответствующей сферы, экспертов и представителей частного сектора", – отмечено в сообщении на сайте администрации правительства.

Цель создания совета – эффективное реагирование на стоящие перед страной вызовы. Межведомственный совет по развитию и реформам не позднее 31 мая 2021 года должен представить правительству Грузии первичный план развития страны на ближайшие десять лет.

Премьер-министр Ираклий Гарибашвили уже подписал постановление о создании межведомственного совета.

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Темы:
Правительство Грузии (187)
Теги:
реформы, Правительство Грузии, Грузия

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