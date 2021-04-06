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Праздничное застолье

В Грузии за сдачу в аренду помещений под массовые мероприятия будут штрафовать

© photo: Sputnik / Said Tsarnayev
Экономика
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (28)
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В постановление правительства Грузии "Об утверждении правил изоляции и карантина" вносятся изменения, которые ужесточат условия сдачи помещений в аренду, чтобы предотвратить проведение в них массовых мероприятий

ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. В Грузии ужесточаются правила и контроль за проведением массовых мероприятий, об этом сообщил журналистам глава департамента инспекции труда Минздрава Грузии Бека Перадзе.

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По словам Перадзе, в постановление правительства Грузии "Об утверждении правил изоляции и карантина" планируется внести изменения, согласно которым арендодатель будет обязан заключить с арендатором договор, в котором четко будет прописан пункт, которым арендатору запрещается проводить в помещении массовые мероприятия.

После заключения такого договора, если арендодатель узнает, что арендатор использует помещение для массового мероприятия, он обязан уведомить инспекцию труда. В противном случае, при выявлении факта на 10 тысяч лари будет оштрафован непосредственно арендодатель. В случае повторного нарушения против него будет возбуждено уголовное дело.

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photo : Patrol Police of Georgia / FB
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По словам главы департамента инспекции труда, в последнее время нередки случаи, когда владельцы сдают в аренду помещения под массовые мероприятия, и в случае выявления нарушения на две тысячи лари штрафуют арендатора. Такая мера не позволяет должным образом предотвратить проведение многолюдных свадеб, дней рождения или других торжеств.

По словам Перадзе, рост таких случаев стал причиной ужесточения правил, которые, как ожидается, вступят в силу в ближайшие дни.

В выходные инспекция труда оштрафовала несколько юридических лиц за проведение массовых мероприятий в ночное время после вступления в силу так называемого "комендантского часа", который действует по всей Грузии с 21:00 до 05:00.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (28)
Теги:
Ограничения, Коронавирус COVID-2019, Грузия

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