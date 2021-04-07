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Вид на город Тбилиси - старый район, Сололаки

Территория бывшей тюрьмы в Тбилиси уйдет с молотка

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Экономика
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Темы:
Экономика Грузии (1782)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20210407/251389994/Territoriya-byvshey-tyurmy-v-Tbilisi-uydet-s-molotka.html

Продается примерно 15,2 тысячи квадратных метров земельного участка несельскохозяйственного назначения и расположенные на нем постройки

ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Национальное агентство госимущества Грузии вынесло на аукцион территорию бывшей Ортачальской тюрьмы в Тбилиси.

По данным ведомства, начальная стоимость объекта составляет 14,08 миллиона лари (примерно 4,2 миллиона долларов).

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© Sputnik / STRINGER
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В описании имущества сказано, что продается примерно 15,2 тысячи квадратных метров земельного участка несельскохозяйственного назначения и расположенные на нем постройки.

Аукцион начался 30 марта и завершится 13 апреля текущего года.

Ортачальская тюрьма – самая знаменитая в Тбилиси. Была построена в 19 веке и изначально была казармой для солдат. Спустя два десятка лет она стала главной тюрьмой Тбилиси. Ее закрыли в 2013 году из-за необходимости ремонтных работ и "невыносимых условий проживания" для находящихся там заключенных.

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© Sputnik / Alexander Imedashvili
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По данным из открытых источников, она известна по знаменитому роману "Дата Туташхия", написанному грузинским классиком Чабуа Амирэджиби. Здесь некоторое время находился тесть Сталина Сергей Аллилуев. В советское время сюда попадал и знаменитый кинорежиссер Сергей Параджанов. Также Ортачальская тюрьма нередко становилась местом противостояния заключенных и охраны.

Объект выставлен на аукцион в рамках государственной программы "100 инвестиционных предложений для бизнеса". Проект действует с 2019 года и предусматривает одновременное проведение ста параллельных аукционов и приватизацию государственной собственности по упрощенной процедуре. В перечень объектов входит недвижимое имущество: промышленные объекты, складские и фермерские хозяйства, медицинские учреждения, спортивная инфраструктура, гостиницы и т. д.

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Темы:
Экономика Грузии (1782)
Теги:
Национальное агентство государственного имущества, Грузия

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