Территория бывшей тюрьмы в Тбилиси уйдет с молотка

Продается примерно 15,2 тысячи квадратных метров земельного участка несельскохозяйственного назначения и расположенные на нем постройки

ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Национальное агентство госимущества Грузии вынесло на аукцион территорию бывшей Ортачальской тюрьмы в Тбилиси.

По данным ведомства, начальная стоимость объекта составляет 14,08 миллиона лари (примерно 4,2 миллиона долларов).

В описании имущества сказано, что продается примерно 15,2 тысячи квадратных метров земельного участка несельскохозяйственного назначения и расположенные на нем постройки.

Аукцион начался 30 марта и завершится 13 апреля текущего года.

Ортачальская тюрьма – самая знаменитая в Тбилиси. Была построена в 19 веке и изначально была казармой для солдат. Спустя два десятка лет она стала главной тюрьмой Тбилиси. Ее закрыли в 2013 году из-за необходимости ремонтных работ и "невыносимых условий проживания" для находящихся там заключенных.

По данным из открытых источников, она известна по знаменитому роману "Дата Туташхия", написанному грузинским классиком Чабуа Амирэджиби. Здесь некоторое время находился тесть Сталина Сергей Аллилуев. В советское время сюда попадал и знаменитый кинорежиссер Сергей Параджанов. Также Ортачальская тюрьма нередко становилась местом противостояния заключенных и охраны.

Объект выставлен на аукцион в рамках государственной программы "100 инвестиционных предложений для бизнеса". Проект действует с 2019 года и предусматривает одновременное проведение ста параллельных аукционов и приватизацию государственной собственности по упрощенной процедуре. В перечень объектов входит недвижимое имущество: промышленные объекты, складские и фермерские хозяйства, медицинские учреждения, спортивная инфраструктура, гостиницы и т. д.

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