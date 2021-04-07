МВФ ухудшил прогноз роста экономики для Грузии

Экономический рост в Грузии в 2022 году МВФ ожидает на уровне 5,8%, а в 2023 году на уровне 5,5%

ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Международный валютный фонд снизил прогноз роста экономики Грузии в 2021 году, говорится на сайте организации.

Согласно отчету организации за апрель, рост ВВП в Грузии в 2021 году будет 3,5%, вместо ранее прогнозируемых 4,3%. При этом экономический рост в Грузии в 2022 году МВФ ожидает на уровне 5,8%, а в 2023 – на уровне 5,5%.

Правительство Грузии прогнозирует рост экономики в 2021 году 4,3% по сравнению с предыдущим годом.

По данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат" в феврале 2021 года, по сравнению с тем же месяцем прошлого года, ВВП снизился на 5,1%.

Национальный банк Грузии считает, что на фоне ослабления ограничений в течение 2021 года ожидается постепенное восстановление экономической активности, основной движущей силой которой будет местный спрос.

Аналитики Нацбанка считают, что если эпидемиологическая ситуация улучшится во второй половине года и туристический сектор начнет постепенно восстанавливаться по сравнению с тем же периодом, то частичное восстановление экономики составит 4% в 2021 году.

Если глобальные ограничения из-за пандемии продолжатся, то это повлияет на экономику страны и процесс восстановления замедлится. В результате если туризм в Грузии не восстановится, то экономический рост в стране в 2021 году составит около 1%, считают аналитики Нацбанка.

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