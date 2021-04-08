12:24 08 Апреля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0585
  • 100 RUB4.3970
  • USD3.4134
Поиск
Обменный пункт

Курс лари на четверг – 3,4134 GEL/$1

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Экономика
Получить короткую ссылку
Темы:
Курс лари к доллару на сегодня в Грузии (983)
74 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/04/06/251380477.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20210408/251400848/Kurs-lari-dollar.html

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0065 лари по отношению к доллару

ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 8 апреля в размере 3,4134 GEL/$1.

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0065 лари по отношению к доллару.

Кросс-курс основных валют на 8 апреля
Кросс-курс основных валют на 8 апреля
Темы:
Курс лари к доллару на сегодня в Грузии (983)
Теги:
Рубль, Лари, валютный курс, Курс доллара

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Эпидемия коронавируса - масочный режим и вакцинация. Тбилисская инфекционная больница
Я прививки не боюсь, если надо уколюсь: как в Грузии проходит вакцинация - фото
Жаль, когда люди ведут себя некультурно - Цискаридзе о скандале с Познером, Грузии и чести
"Жаль, когда люди ведут себя некультурно" - Цискаридзе о скандале с Познером и Грузии
Рынок недвижимости в Тбилиси - исследование
Рынок недвижимости в Тбилиси - исследование
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться