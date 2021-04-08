Активный мониторинг мраморного клопа начался в Западной Грузии

В регионах Самегрело - Земо Сванети, Гурия, Имерети, Рача-Лечхуми началась установка специальных феромонов, которые позволят контролировать ареал распространения вредителя

ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Установка систем мониторинга мраморного клопа стартовала в Западной Грузии – начался сезон пробуждения вредителя после зимней спячки, сообщает пресс-служба Национального агентства продовольствия.

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Представители Центра координационного управления борьбы с мраморными клопами в регионах Самегрело - Земо Сванети, Гурия, Имерети, Рача-Лечхуми начали устанавливать специальные феромоны для определения ареала распространения вредителя.

В Западной Грузии специалисты планируют установить около трех тысяч феромонов.

По словам главы Центра координационного управления борьбы с мраморными клопами Лаши Шаламберидзе, в конце апреля в селах начнут монтаж станций "Привлеки и уничтожь". С повышением атмосферной температуры, с учетом биологического цикла вредителя планируется обработка территорий специальными растворами.

Как отмечают в Агентстве продовольствия, благодаря активным и эффективным мероприятиям государства, география распространения в Западной Грузии локализована. Для профилактики появления клопа системы мониторинга будут установлены и в Восточной Грузии.

Мраморный клоп появился в Грузии в 2015 году. Вредитель особенно опасен для сельскохозяйственных культур. В предыдущие годы он уничтожил большую часть урожая фундука, цитрусов, кукурузы.

Правительство Грузии разработало специальный проект по борьбе с вредителем, который предусматривает три основных направления: активная информационная кампания, полномасштабный мониторинг и химическая обработка территорий. Метод борьбы Грузии с мраморными клопами признан наиболее эффективным в мире, и теперь она делится своим опытом с другими странами.

В августе 2019 года власти Грузии объявили, что страна наконец-то сумела избавиться от вредителя. Тем не менее профилактические работы будут продолжаться.

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