Исторический максимум: валютные резервы Нацбанка Грузии выросли

За год, с марта 2020 года, т. е. за время пандемии коронавируса, международные резервы выросли на 701,8 миллиона долларов или на 20,6%

ТБИЛИСИ, 9 апр — Sputnik. Международные резервы Нацбанка Грузии на 31 марта 2021 года приблизились к историческому максимуму и оставили 4 101,3 миллиона долларов, что на 25,2 миллиона долларов больше показателя на 28 февраля 2021 года, говорится в сайте Национального банка Грузии.

За год, с марта 2020 года, т. е. за время пандемии коронавируса, международные резервы выросли на 701,8 миллиона долларов или на 20,6%.

Исторического максимума валютные резервы достигли 31 января 2021 года и составили 4 101,6 миллиона долларов.

Структура международных резервов

Международные резервы, конвертированные в иностранную валюту, являются основной частью резервов Нацбанка и составляют 3,9 миллиарда долларов.

В их структуру входят средства, размещенные в ценных бумагах – 2,4 миллиарда долларов, и валюта, хранящаяся на счетах иностранных банков и МВФ – 1,5 миллиарда долларов.

Кроме того, в резервы Нацбанка входят средства, размещенные в специальные средства заимствования (SDR) – 207,9 миллиона долларов, а резервная позиция в МВФ составляет 30,9 тысячи долларов. Нацбанк Грузии не хранит средства в золоте.

На что тратит резервы Нацбанк

Президент Национального банка Коба Гвенетадзе заявил, что регулятор планирует осуществлять интервенции для стабилизации рынка.

"Я анонсирую, что в этом году мы будем тратить резервы для стабилизации курса лари, но так, что это не изменит ту данность, которую определяют фундаментальные факторы. В том случае, если мы попытаемся изменить фундаментальные факторы, то в ответ получим обесценивание в два раза и более высокую инфляцию после", – сказал Гвенетадзе.

Установление официального обменного курса лари по отношению к доллару с мая 2009 года осуществляется посредством агрегирования сделок на межбанковском рынке торговой системы Bloomberg. С 1 февраля 2021 года грузинский валютный рынок полностью перешел на торговлю в системе Bmatch Bloomberg.

Чтобы стабилизировать валютный рынок, в 2020 году Нацбанк провел 26 аукционов, на которых в общей сложности продал 873,2 миллиона долларов. В этом году регулятор уже продал 187,5 миллиона долларов на пяти аукционах. Антирекорд обменного курса лари был зафиксирован 27 марта 2020 года, когда национальная валюта опустилась до отметки 3,4842 GEL/$1.

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