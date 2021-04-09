Курс лари на пятницу – 3,426 GEL/$1

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День национального единения отмечают в Грузии По сложившейся традиции в этот день тбилисцы в память о погибших усыпают тюльпанами лестницу, ведущую к зданию парламента 250

В Грузии произошло землетрясение Эпицентр располагался на западе страны, на востоке города Они (регион Имерети), у села Ончеви. Толчки ощущались в 01:49 530