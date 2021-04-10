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Подготовка к весенним полевым работам

Правительство Грузии упростило выкуп арендованных земель

Photo: courtesy of Ministry of Agriculture of Georgia
Экономика
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Темы:
Сельское хозяйство Грузии (221)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20210410/251423300/Pravitelstvo-Gruzii-uprostilo-vykup-arendovannykh-zemel.html

Все ограничения на приобретение земли иностранцами остаются в силе, а граждане Грузии смогут выкупить 11 тысяч гектар земли общей стоимостью 100 миллионов лари

ТБИЛИСИ, 10 апр — Sputnik. Правительство Грузии рассмотрело вопрос послаблений для желающих выкупить арендованную землю сельскохозяйственного назначения, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

"Мы приняли решение расширить программу доступа к сельскохозяйственной земле, в частности, выкупить после аренды можно будет не только взятую под урожай, но арендуемую под тепличные хозяйства. Также упраздняются ограничения на выкуп арендованной земли. Если раньше можно было выкупать до 10 гектаров, то сейчас ограничений не будет", – сказал Гарибашвили.

Подготовка к весенним полевым работам
Photo: courtesy of Ministry of Agriculture of Georgia
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По словам Гарибашвили для выкупа будут доступны земли взятые в аренду по состоянию на 31 марта 2021 года, а не на 23 января 2020 года.

При этом Гарибашвили отметил, что все ограничения на приобретение земли иностранцами остаются в силе, а вот граждане Грузии благодаря новшествам смогут выкупить 11 тысяч гектар земли общей стоимостью 100 миллионов лари.

"Это новшество – дополнительная возможность для лиц трудоустроенных в сельском хозяйстве, чтобы они использовали землю как актив, подключались к государственным программам, привлекали финансирование банков", – сказал Гарибашвили.

Развитие сельского хозяйства является для правительства Грузии приоритетным направлением. Власти Грузии осуществляют ряд программ для развития сельского хозяйства, а для более прозрачного процесса начали регистрацию земли. Лица зарегистрировавшие сельхозземлю получают больше льгот.

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Темы:
Сельское хозяйство Грузии (221)
Теги:
Сельское хозяйство, Грузия

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