Курс лари на понедельник – 3,426 GEL/$1

Экономика
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По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0126 лари по отношению к доллару
ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 12 апреля в размере 3,426 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0126 лари по отношению к доллару.
Кросс-курс основных валют на 12 апреля