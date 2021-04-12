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Экспорт автомобилей из Грузии: что показало исследование

© Sputnik / Vladimir Umikashvili /
Экономика
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Темы:
Грузинские дороги, машины и их водители (467)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20210412/251434880/Eksport-avtomobiley-iz-Gruzii-chto-pokazalo-issledovanie.html

Несмотря на пандемию коронавируса и трудности международной торговли, Грузия сохранила роль регионального хаба торговли автомобилями

ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. Грузия экспортировала в 2020 году легковые автомобили на сумму 404 миллиона долларов, что на 44,9% меньше, чем в 2019 году, говорится в исследовании авторынка страны, проведенном компанией Galt & Taggart.

Согласно документу, падение вывоза в первую очередь связано с увеличением таможенных пошлин для экспорта автомобилей в Армению и Киргизию.

Батумский морской порт - торговые суда на разгрузке
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Согласно исследованию, из-за увеличения пошлин экспорт автомобилей в Армению в 2020 году по сравнению с 2019 годом снизился на 97,9%, а в Киргизию – на 84,8%. При этом, по прогнозу компании, эта тенденция сохранится и в 2021 году.

"С 2021 года реэкспорт автомобилей в Армению и Киргизию будет незначительным, так как увеличенные таможенные пошлины делают более недоступными для населения этих стран импортированные из Грузии автомобили", – отмечается в исследовании.

Однако в то же время исследование отмечает, что благодаря онлайн-продажам в 2020 году экспорт из Грузии автомобилей на Украину и в Азербайджан по сравнению с 2019-м сократился лишь незначительно – на 1,2% и 12,6% соответственно.

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© Sputnik / STRINGER
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В тоже время компания отмечает, что тенденции экспорта смогли сохранить лишь те компании, которые перестроились на онлайн-продажи, остальные же из-за пандемии и ограничений понесли серьезные убытки.

"В 2020 году число растаможенных автомобилей увеличилось на 9,1% и составило 67 тысяч, так как многим дилерам пришлось провести эти процедуры, ввезенные для реэкспорта, из-за снизившегося внешнего спроса", – говорится в исследовании.

Исследователи полагают, что в 2021 году рынок автомобилей ждет рост и оздоровление с учетом новых тенденций рынка.

 

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Темы:
Грузинские дороги, машины и их водители (467)
Теги:
автомобили, Грузия

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