Экспорт автомобилей из Грузии: что показало исследование

ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. Грузия экспортировала в 2020 году легковые автомобили на сумму 404 миллиона долларов, что на 44,9% меньше, чем в 2019 году, говорится в исследовании авторынка страны, проведенном компанией Galt & Taggart.

Согласно документу, падение вывоза в первую очередь связано с увеличением таможенных пошлин для экспорта автомобилей в Армению и Киргизию.

Согласно исследованию, из-за увеличения пошлин экспорт автомобилей в Армению в 2020 году по сравнению с 2019 годом снизился на 97,9%, а в Киргизию – на 84,8%. При этом, по прогнозу компании, эта тенденция сохранится и в 2021 году.

"С 2021 года реэкспорт автомобилей в Армению и Киргизию будет незначительным, так как увеличенные таможенные пошлины делают более недоступными для населения этих стран импортированные из Грузии автомобили", – отмечается в исследовании.

Однако в то же время исследование отмечает, что благодаря онлайн-продажам в 2020 году экспорт из Грузии автомобилей на Украину и в Азербайджан по сравнению с 2019-м сократился лишь незначительно – на 1,2% и 12,6% соответственно.

В тоже время компания отмечает, что тенденции экспорта смогли сохранить лишь те компании, которые перестроились на онлайн-продажи, остальные же из-за пандемии и ограничений понесли серьезные убытки.

"В 2020 году число растаможенных автомобилей увеличилось на 9,1% и составило 67 тысяч, так как многим дилерам пришлось провести эти процедуры, ввезенные для реэкспорта, из-за снизившегося внешнего спроса", – говорится в исследовании.

Исследователи полагают, что в 2021 году рынок автомобилей ждет рост и оздоровление с учетом новых тенденций рынка.

© Sputnik Внешняя торговля Грузии в год пандемии - итоги

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