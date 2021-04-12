Грузия завершила программу сотрудничества с МВФ

Грузия получит последний транш в размере около 111 миллионов долларов , в результате чего общие выплаты в рамках программы составят 687 миллионов долларов

ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) одобрил восьмой обзор программы экономических реформ Грузии при поддержке четырехлетнего продленного соглашения в рамках механизма расширенного финансирования (EFF), говорится в пресс-релизе Фонда.

Трехлетнюю программу, направленную на поддержку экономических реформ в Грузии, МВФ утвердил в апреле 2017 года. Позже из-за пандемии программа была продлена еще на год.

"Одобрение восьмого обзора завершает программу, поддерживаемую EFF, которая помогла укрепить устойчивость экономики к потрясениям, что подчеркивается способностью Грузии успешно справляться с последствиями пандемии COVID-19", - отмечается в пресс-релизе.

Завершение обзора автоматически означает перечисление Грузии последнего транша в размере около 111 миллионов долларов, в результате чего общие выплаты в рамках программы составят 687 миллионов долларов.

Оценка МВФ ситуации в экономике Грузии

Фонд отмечает, что неоднократные ограничения на передвижение и экономическую активность сказались на экономическом росте - в 2020 году объем производства сократился на 6,2%.

"Политические меры властей помогли ограничить человеческие жертвы в результате пандемии и справедливо сосредоточились на защите уязвимых слоев населения. После успешного прохождения второй волны COVID-19 и начала вакцинации Грузия находится на потенциальном поворотном этапе в преодолении последствий пандемии, отмечается в пресс-релизе.

МВФ считает что следующими шагами должны стать решительный контроль над COVID-19, обеспечение восстановления и поддержание дисциплины макроэкономической политики в сложных условиях. При этом, согласно базовому сценарию, сильное восстановление ожидается во втором квартале 2021 года в результате чего экономический рост составит 3,5% за год.

"В дополнение к осмотрительной макроэкономической политике, продвижение программы структурных реформ будет иметь важное значение для поддержания устойчивого и всеобъемлющего восстановления. Ближайшими приоритетами являются введение в действие системы банкротства для преодоления последствий шока, вызванного COVID-19, и реформа образования", - говорится в документе.

Новая программа

Власти Грузии уже начали переговоры с МВФ о новой программе сотрудничества.

"Я думаю, что экономическая команда согласна с необходимостью новой программы, так как они хорошо знают, какие положительные результаты приносит эта программа, это зонт, который в случае экзогенных сложных ситуаций нас защищает и помогает в осуществлении макроэкономической политики", – сказал президент Нацбанка Грузии Коба Гвенетадзе.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.