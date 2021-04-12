Главное качество, а не количество: Грузия готовится к Ртвели-2021

По расчетам министерства, к 2030 году из Грузии должен осуществиться экспорт вина на сумму один миллиард долларов

ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. Выращивание качественного винограда даст возможность грузинскому вину занять достойное место на экспортных рынках, заявил глава Минсельхоза Грузии Леван Давиташвили.

Давиташвили провел встречу с представителями винной индустрии, на которой рассмотрел долгосрочные перспективы развития отрасли и запланированные мероприятия в рамках Ртвели-2021.

"Наша цель – с этого года сделать приоритетом качество вина, а не количество. Качественный кондиционированный виноград улучшает качественные параметры вина, что положительно сказывается на цене грузинского вина и, как следствие, на доходах как виноградарей, так и производителей. Высокое качество позволит грузинскому вину занять достойное место на экспортных рынках. Многие развитые страны, занимающиеся виноделием, прошли этот путь", - заявил Давиташвили журналистам.

По словам главы ведомства, 2020 год был для винодельческой сложным и полным вызовов. В текущем году усилия министерства будут направлены ​​на преодоление существующих вызовов и обеспечение устойчивого развития отрасли.

"Регулярно будут проводиться встречи для совместного обсуждения перспектив развития отрасли. Это касается организованного сбора винограда, а также 10-летней стратегии и приоритетов развития винного сектора", - отметил министр.

Как отметил министр, экспорт грузинского вина достиг 100 миллиона бутылок. Ориентир направлен на дальнейший рост экспорта. По расчетам министерства, к 2030 году из Грузии должен осуществиться экспорт вина на сумму один миллиард долларов.

По информации Минсельхоза, грузинское вино должно перейти в международно признанную категорию на целевых рынках. Для этого одной поддержки государства будет недостаточно для повышения осведомленности, необходимо активное участие частного сектора.

Успех Ртвели 2020

В условиях пандемии одним из важнейших вызовов в области сельского хозяйства был сбор урожая винограда и его сдача. В стране собрано и переработано более 280 тысяч тонн винограда. Виноград сдали более 25 тысяч фермеров, их доходы составили до 310 миллионов лари.

С целью поддержки фермеров-виноградарей Грузии правительство решило субсидировать два сорта винограда – "ркацители" и "кахури мцване", которые в основном выращивают в Кахети.

Что касается экспорта грузинского вина, по словам Давиташвили, налицо сокращение доходов, что неудивительно, учитывая мировой кризис из-за пандемии.

Для усиления экспортного потенциала грузинского вина на международных стратегических рынках маркетинговая деятельность продолжалась в дистанционных форматах, с использованием онлайн-дегустаций и онлайн-платформ была активирована реклама на рейтинговых веб-сайтах онлайн-торговли вином, на телевидении и радио, были созданы рекламные страницы грузинского вина в различных социальных сетях.

Кроме того, была создана "программа помощи малым погребам", в рамках которой до 1,5 тысячи бутылок вина из десятков небольших виноделен, пострадавших от пандемии, были доставлены импортерам по всему миру.

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