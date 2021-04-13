Курс лари на вторник – 3,4232 GEL/$1

Главные темы

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1374 За последние 24 часа в Грузии зарегистрировано рекордное за последнее время количество инфицированных COVID-19, скончались 11 человек, вылечились 422 пациента 839

В Тбилгорсуде начался процесс по делу Ники Мелия Защита надеется, что суд изменит меру пресечения лидеру "Национального движения", и он будет освобожден прямо в зале суда 62