Ценные бумаги компаний Грузии на Лондонской бирже: итоги торгов за неделю

В настоящее время правительство Грузии ведет активную работу по рефинансированию еврооблигаций на сумму 500 миллионов долларов

ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. На Лондонской фондовой бирже стоимость ценных бумаг грузинских компаний за прошедшую неделю изменилась не значительно, говорится в отчете инвестиционной компании Galt & Taggart.

Торги облигациями

Согласно данным инвесткомпании, стоимость еврооблигаций "Банка Грузии" за неделю снизилась на 0,01%, торги закрылись с доходностью 3,1% по цене 106,35 пункта. Сделки по еврооблигациям компании Georgia Capital закрылись по цене 101,31 пункта с доходностью 5,63%, за неделю цена выросла на 0,18%.

Стоимость еврооблигаций Грузинской железной дороги за прошедшую неделю снизилась на 0,09% до 106,03, доходность составила 2,78%.

Кроме того, на Лондонской бирже размещены еврооблигации правительства Грузии и "Корпорации нефти и газа Грузии" с погашением в апреле 2021 года. В настоящее время правительство ведет активную работу по рефинансированию ценных бумаг, а корпорация намерена погасить бонды за счет кредита ЕБРР.

Торги акциями

Цена на акции "Банка Грузии" на Лондонской фондовой бирже понизилась на 0,9% за неделю и составила 11,06 фунта стерлингов за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 181 тысячи ценных бумаг банка, при этом цена колебалась в диапазоне 10,88-11,58 фунта за акцию.

Цена на акции компании Georgia Capital понизилась на 0,67% и составила 5,95 фунта за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 124 тысяч ценных бумаг компании, при этом цена колебалась в диапазоне 5,78-6,05 фунта.

Акции TBC Bank оказались единственными грузинскими ценными бумагами, цена на которые выросла за неделю на 4,9% и составила 10,7 фунта за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 134 тысяч ценных бумаг банка, при этом цена колебалась в диапазоне 10,28-10,94 фунта за акцию.

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