Граждане Грузии продолжают копить на старость

ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Пенсионные активы в Грузии к этому времени составляют 1,37 миллиарда лари (400 миллионов долларов), выплаты получили 765 человек, говорится в сообщении на сайте Пенсионного агентства.

По состоянию на 12 апреля на пенсионные накопления начислена прибыль в размере 140 миллионов лари (примерно 40 миллионов долларов).

Пенсионные активы размещены в грузинских коммерческих банках под эффективную ставку 10,7% годовых. 65% активов вложены в депозитные сертификаты и срочные депозиты, а 35% – в текущие процентные счета.

Число граждан Грузии, включенных в накопительную пенсионную систему, по последним данным составляет 1 137 380.

По информации агентства, число участников схемы накопительной пенсии растет изо дня в день. В месяц, в среднем, это более 11 тысяч человек.

Система накопительной пенсии заработала в Грузии с 1 января 2019 год и является обязательной.

Согласно разработанной схеме, при номинальном годовом доходе менее 24 тысяч лари (примерно 7 тысяч долларов) на пенсионный счет гражданина будет перечисляться по 6% от суммы его зарплаты: 2% он будет платить сам, 2% – его работодатель и еще 2% – государство. При ежегодной зарплате от 24 тысяч до 60 тысяч лари (17,5 тысячи долларов) государство будет перечислять лишь 1%.

До момента возвращения государство будет инвестировать эти деньги в различные проекты под контролем Национального банка. Осуществляет этот процесс Инвестиционная служба при пенсионном агентстве.

По информации Агентства, к этому времени пенсионные активы полностью инвестированы в лари.

Первую инвестицию пенсионных накоплений Агентство осуществило в марте 2020 года в размере 560 миллионов лари (примерно 163,7 миллиона долларов), вложив средства в депозитные сертификаты коммерческих банков Грузии с высоким рейтингом.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.