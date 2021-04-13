Новая кратчайшая дорога свяжет два региона в Западной Грузии

В рамках проекта стоимостью более 111 миллионов лари идет прокладка 51-километрового участка дороги из Сачхере до соединения с трассой Амбролаури-Они

ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Новая кратчайшая дорога свяжет регион Имерети и высокогорную Рачу (Западная Грузия), сообщается на сайте Департамента автомобильных дорог Грузии.

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На данный момент идет активное строительство и реконструкция 51-километровой дороги, которая начинается в Сачхере и проходит через села Сареки, Квемо Хеви, Узунта, Шкмери, Боква, Квашхиети, Зудали и соединяется с трассой Амбролаури-Они. Проект поделен на семь участков.

Большая часть дороги проходит через ущелье реки Хеори в ненаселенной лесной зоне на высоте 1000-1500 метров над уровнем моря. Существующая дорога была полностью грунтовой, она будет отремонтирована и покрыта асфальтобетоном. На этом этапе проложено около десяти километров дороги.

Проект планируется завершить к концу 2021 года.

Автомобильная дорога, связывающая Земо Имерети с Рачей имеет большое значение в социально-экономическом плане, отмечают в Департаменте автомобильных дорог.

Время в пути от Сачхере в Они займет около двух часов, а пусть из Земо Имерети в Рачу сократится минимум на час.

Транспортное движение на дороге Сачхере-Они значительно улучшится и станет безопаснее. На 1,5 часа сократится и время в пусти из Тбилиси в Они – из столицы в этот регион можно будет добраться вместе шести за 4,5 часа.

Новая дорога оживит регионы Лечхуми и Рача и значительно будет содействовать их развитию, отмечают в ведомстве.

Проект финансируется из госбюджета, его стоимость составляет 111 165 310 лари (32,4 миллиона долларов).

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