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Курс лари на среду – 3,4235 GEL/$1

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Экономика
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Темы:
Курс лари к доллару на сегодня в Грузии (988)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20210414/251455511/Kurs-lari-dollar.html

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0003 лари по отношению к доллару

ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 13 апреля в размере 3,4235 GEL/$1.

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0003 лари по отношению к доллару.

Кросс-курс основных валют на 14 апреля
Кросс-курс основных валют на 14 апреля
Темы:
Курс лари к доллару на сегодня в Грузии (988)
Теги:
Доллар, Лари, Национальный банк Грузии, валютный курс

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