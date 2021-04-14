Униформу для сотрудников грузинских компаний будут шить в стране

Объем производства компании составляет более 300 тысяч комплектов униформ в год, которые полностью продаются на местном рынке

ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Грузинская швейная компания "Анабечди", которая снабжает униформами ведущие брендовые компании в стране, расширилась благодаря финансовой поддержке государственного агентства "Производи в Грузии".

В рамках компонента софинансирования процента по промышленному кредиту Агентства компания "Анабечди" была оснащена универсальными швейными машинами, в результате чего она смогла расширить производство и, как следствие, увеличить количество работников. В результате процесс производства стал более быстрым, а продукция – более качественной.

С производственным процессом на месте ознакомилась министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава, вместе с директором агентства "Производи в Грузии" Михаилом Хидурели.

"У компании очень хорошие планы по расширению. Они закупили машины с помощью программы "Производи в Грузии", выпускают уникальную продукцию и обеспечивают 90% рынка, в том числе униформами. Многие из униформ, которые мы видим в разных компаниях или учреждениях, шьют именно здесь. Это один из результатов развития местного производства, который мы всегда будем поддерживать", – заявила Турнава.

"Анабечди" шьет более 300 тысяч комплектов униформ в год и полностью продает свою продукцию на местном рынке. Компания создала униформу для таких брендов, как Agrohub, Goodwill, Elit Electronics, Carrefour, Domino, East Point и т. д.

На данном этапе на фабрике работает около 100 человек. Компания прилагает большие усилия для их профессионального развития, поэтому они периодически проходят переподготовку.

Общий объем инвестиций в этот проект составляет более 3,7 миллиона лари (более 1 миллиона долларов).

В планах компании начать производства тканей, так как на данном этапе ее приходится завозить из-за рубежа. Это позволит компании увеличить штат сотрудников, и повысить качество продукции.

"Производи в Грузии" – один из самых успешных проектов правительства Грузии, направленный на стимулирование в стране местного производства. Агентство объединяет все государственные программы, направленные на содействие бизнес-сектору и экономическое развитие страны.

Программа направлена на развитие микро- и малого бизнеса, утверждение современной культуры предпринимательства и создание новых рабочих мест. Программа также поможет снизить негативные экономические последствия, вызванные новой пандемией коронавируса.

Речь идет о субсидировании кредитов и обеспечении, которые охватывают более 200 видов деятельности, и микрогранты, которые касаются более 300 видов деятельности.

В рамках программы уже профинансировано 6 212 проектов, общий объем инвестиций которых составил более 61 миллиона лари (17,8 миллиона долларов).

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