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Лондонская фондовая биржа

Грузия начинает размещение евробондов на Лондонской бирже

© photo: Sputnik / Алекс Макнотон
Экономика
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Темы:
Экономика Грузии (1791)
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Внешний долг правительства Грузии в 2020 году составил около 7,2 миллиарда долларов – на 30,4% больше по сравнению с 2019 годом

ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Министерство финансов завершило подготовительный этап для размещения в ближайшее время на Лондонской фондовой бирже евробондов стоимостью 500 миллионов долларов, говорится в сообщении ведомства.

По данным ведомства подготовительный этап размещения проводился совместно с инвестиционными банками JP Morgan, Goldman Sachs, ICBC Standard, TBC Capital и Galt & Taggart при помощи юридических советников Backer & McKenzie и BLC и фискального агента Citi.

Транзакция была заявлена во вторник на торговой платформе Bloomberg, а в ближайшие два дня пройдут онлайн-встречи с международными инвесторами.

Движение в час пик на улице в Тбилиси
© Sputnik / Levan Avlabreli
Грузинская корпорация может погасить еврооблигации досрочно

Новые евробонды размещаются на бирже в целях эффективного управления государственным долгом.

В 2011 году Грузия разместила на Лондонской фондовой бирже еврооблигации со сроком обращения 10 лет на сумму 500 миллионов долларов, срок погашения основного долга – апрель 2021 года. Для погашения основной суммы существующих еврооблигаций и привлечения финансовых ресурсов и стал необходим выпуск новых евробондов.

Объем государственного внешнего долга Грузии и взятых под государственные гарантии кредитов, по данным министерства финансов Грузии, в 2020 году увеличился на 31,3% и составил более 7,5 миллиарда долларов.

Сколько должна Грузия

Внешний долг правительства Грузии в 2020 году составил около 7,2 миллиарда долларов – на 30,4% больше по сравнению с 2019 годом, а Нацбанка вырос почти на 50% и составил более 373 миллионов долларов.

Табличка с логотипом Международного валютного фонда на стене здания МВФ
© photo: Sputnik / Natalia Seliverstova
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Долг Грузии перед международными организациями в 2020 году вырос на 27,6% и составил более 5 миллиардов долларов. Самым крупным кредитором страны является Всемирный банк. На конец 2020 года Грузия задолжала международной организации около 2,1 миллиарда долларов – на 9,5% больше по сравнению с 2019 годом.

А общий долг Грузии 17 странам-кредиторам за 2020 год возрос на 55,2% и составил около 1,7 миллиарда долларов. Больше всего Грузия должна Германии – около 731,5 миллиона долларов, что на 95% больше, чем в 2019 году.

Внешний долг включает в себя и государственные ценные бумаги: евробонды на 500 миллионов долларов, размещенные в апреле 2011 года.

Приведенные данные не включают средства на обслуживание долга. Суммы внешнего долга указаны с учетом обменных валютных курсов на 31 декабря 2020 года.

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Темы:
Экономика Грузии (1791)
Теги:
еврооблигации, Грузия

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