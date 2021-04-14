Турецкая компания выкупила за миллионы земли под Намахвани ГЭС – глава Минэкономики

Компания ENKA получила 576 гектаров земель в собственность на 99 лет, выплатив местному населению в виде компенсации в общей сложности 34 миллиона лари

ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Турецкая компания, строящая каскад Намахвани ГЭС в Западной Грузии, выплатила 34 миллиона лари местным жителям в обмен на пользование землей, заявила министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава в эфире телеканала "Имеди".

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Акции против строительства Намахвани ГЭС идут уже почти полгода. Местные жители и активисты неправительственных организаций требуют, чтобы турецкая строительная компания ENKA покинула ущелье реки Риони. Помимо отказа от строительства ГЭС, они требуют возвращения государству 576 гектаров земель, которые переданы иностранной компании на 99 лет. Противники проекта утверждают, что ГЭС окажет разрушительное воздействие на окружающую среду. Власти Грузии в ответ заявили, что приостанавливают строительство на шесть месяцев, чтобы еще раз перепроверить проект, однако расторгать контракт не собираются.

"Информация распространяется так, будто землю компания получила бесплатно. Это не верно. Да, государство входит с этой землей в долю, поскольку это проект частно-государственного партнерства. Инвестор вносит собственные средства – 830 миллионов долларов, а государство с землей участвует в проекте, но она не бесплатна для инвестора", – заявила Турнава.

По ее словам, инвестор уже выплатил 34 миллиона лари 270 местным семьям. Каждая семья получила в среднем 125 тысяч лари в обмен на землю.

Кроме того, Турнава рассеяла сомнения некоторых противников строительства Намахвани ГЭС по поводу того, что на переданной компании земле будут заселят турок.

"Некоторые говорят, что сюда собираются заселить турок. Это очень строго контролируемый целевой земельный ресурс, на котором инвестор имеет право строить ГЭС в строгом соответствии с проектом. Если инвестор не выполнит свои обязательства и не построит гидроэлектростанцию ​​определенной мощности в установленные сроки или нарушит условия разрешения, он будет лишен этой земли. Это условная собственность, стоимость которой инвестор заплатил не государству, а местному населению. Это не турецкий или норвежский проект, это наша грузинская ГЭС", – отметила глава Минэкономики.

Правительство Грузии в 2019 году предоставило право на разработку, строительство, владение и эксплуатацию каскада Намахвани ГЭС турецкой компании ENKA и норвежской компании Clean Energy Group. Инженерное сооружение будет занимать территории сразу двух муниципалитетов: Цагери и Цхалтубо.

Каскад "Намахвани ГЭС" соединит две гидроэлектростанции на реке Риони: Квемо Намахвани мощностью 333 МВт и Земо Намахвани мощностью 100 МВт. После завершения проекта производство электроэнергии в Грузии увеличится на 15%. В строительство каскада будет вложено 750 миллионов долларов.

В свою очередь представители компании ENKA заверяют в полной безопасности проекта для окружающей среды и обещают трудоустроить на Намахвани ГЭС 1,6 тысячи местных жителей.

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