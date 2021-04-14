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Министр экономики Грузии Натия Турнава и министр транспорта Таджикистана Азим Ибрагим подписали соглашение об автосообщении

От Тбилиси до Душанбе: Грузия и Таджикистан подписали соглашение об автосообщении

photo: Ministry of Economy and Sustainable Development / FB
Экономика
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Темы:
Экономика Грузии (1794)
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Документ в Тбилиси подписали министр экономики Грузии Натия Турнава и министр транспорта Таджикистана Азим Ибрагим

ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Грузия и Таджикистан оформили Соглашение о международном автомобильном сообщении с целью активизации торгово-экономического сотрудничества.

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Как говорится в сообщении министерства экономики и устойчивого развития Грузии, документ подписали министр экономики Грузии Натия Турнава и министр транспорта Таджикистана Азим Ибрагим.

По информации Минэкономики Грузии, соглашение будет способствовать дальнейшему развитию автомобильного сообщения между двумя странами и взаимовыгодному экономическому сотрудничеству сторон.

Документ предусматривает грузовые двусторонние, транзитные перевозки, в том числе транспортное сообщение в третьи страны или из третьих стран на основе квотных разрешений. Их количество стороны будут ежегодно согласовывать.

Натия Турнава
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Соглашение также предусматривает регулирование правовых вопросов, связанных с автомобильными перевозками.

Ранее такого соглашения у стран не было, однако между Грузией и соответствующими ведомствами Таджикистана производился обмен бланками разрешений на международные автомобильные перевозки во избежание перебоев в транспортном сообщении. У стран накоплен многолетний опыт сотрудничества в этой сфере.

С сегодняшнего дня это сотрудничество будет укреплено официальным соглашением, которое будет способствовать развитию торгово-экономических связей между двумя странами.

Грузия и Таджикистан установили дипломатические отношения 4 августа 1994 года.

Две страны сотрудничают в рамках программы TRACECA ("Новый шёлковый путь"), направленной на развитие транспортного коридора Европа-Кавказ-Азия. Грузия поставляет в Таджикистан продукты питания, лекарства, древесину, электрооборудование и мебель.

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Темы:
Экономика Грузии (1794)
Теги:
Транспорт, Таджикистан, Грузия

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