Курс лари на четверг – 3,4432 GEL/$1

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0197 лари по отношению к доллару

ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 15 апреля в размере 3,4432 GEL/$1.

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0197 лари по отношению к доллару.