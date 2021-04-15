09:35 15 Апреля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.1177
  • 100 RUB4.5431
  • USD3.4432
Поиск
Обменный пункт

Курс лари на четверг – 3,4432 GEL/$1

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Экономика
Получить короткую ссылку
Темы:
Курс лари к доллару на сегодня в Грузии (989)
15 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/04/09/251417609.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20210415/251465941/Kurs-lari-na-chetverg--34432-GEL1.html

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0197 лари по отношению к доллару

ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 15 апреля в размере 3,4432 GEL/$1.

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0197 лари по отношению к доллару.

Кросс-курс основных валют на 15 апреля
Кросс-курс основных валют на 15 апреля
Темы:
Курс лари к доллару на сегодня в Грузии (989)
Теги:
Лари, российский рубль, Курс доллара, валютный курс

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Протестующие в Миннесоте после убийства Данте Райта
Новая волна протестов из-за гибели Даунта Райта в США - фото
Протесты против Намахвани ГЭС: в центре Кутаиси опять митингуют жители Грузии
Протесты против Намахвани ГЭС: новый крупный митинг в центре Кутаиси - видео
Грузинский язык: история и интересные факты
Грузинский язык: история и интересные факты
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться