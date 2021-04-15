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Вид на площадь Пьяцца и центр города Батуми с воздуха

В Батуми пройдет форум трудоустройства

FB / Sergo Edisherashvili
Экономика
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Темы:
Экономика Грузии (1796)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20210415/251469750/V-Batumi-proydet-forum-trudoustroystva.html

На форуме, который пройдет на площади Пьяцца, жителям Аджарии около 20 компаний помогут найти работу

ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. Форум трудоустройства "Новые возможности для вашего трудоустройства" пройдет в Батуми 16 апреля, сообщается на странице министерства по делам вынужденно перемещенных лиц из оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии.

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Форум откроется на площади Пьяцца в 12:00 и продлится до 16:00.

В рамках мероприятия более 20 компании предложат соискателям работы около 400 вакансий, в основном в гостиничном секторе.

Цель форума – помочь жителям Аджарии трудоустроиться или переквалифицироваться.

Соискатели работы должны зарегистрироваться на электронном портале worknet.gov.ge. В этом случае они постоянно будут получать смс-сообщения о существующих вакансиях, запланированных форумах трудоустройства и других сервисах, которые помогут найти работу.

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© AP Photo / Sebastian Scheiner
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Для получения более подробной информации нужно обратиться на сайт Агентства содействия трудоустройству, перейдя по ссылке https://www.facebook.com/worknet.gov.ge или же позвонить на горячую линию Минздрава – 1505.

Госагентство содействия трудоустройству проведет форум вместе с Агентством трудоустройства Аджарии.

На форуме в Батуми будут соблюдены все правила и рекомендации, принятые с целью предотвращения распространения коронавируса.

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Темы:
Экономика Грузии (1796)
Теги:
Батуми, Безработица, Экономика, Грузия

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