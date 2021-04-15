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Облака в горах в районе Душети, высокогорный регион Мцхета Мтианети

Власти Грузии выделили $10 миллионов на восстановление дороги к курорту Шови

© Sputnik / Denis Aslanov
Экономика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20210415/251469793/Vlasti-Gruzii-vydelili-10-millionov-na-vosstanovlenie-dorogi-k-kurortu-Shovi.html

Работы ведутся по двум проектам, в рамках которых полностью будет восстановлена поврежденная дорожная инфраструктура

ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. Власти Грузии выделили 35,5 миллиона лари (более 10,3 миллиона долларов) на восстановление дорожной инфраструктуры, которая была повреждена в результате наводнения в высокогорном регионе Рача, говорится в сообщении на сайте департамента автомобильных дорог.

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Дорога Они-Шови была сильно повреждена в июле 2020 года. Тогда проливные дожди вызвали повышение уровня воды в реке Риони. Первый этап работ по ликвидации последствий непогоды был проведен в прошлом году для обеспечения проходимости транспорта. А в рамках второго этапа планируется капитальное восстановление дорожной инфраструктуры.

Проект охватывает отрезок дороги от города Они до курорта Шови. Восстановительные работы должны быть проведены на 16 участках.

На данном этапе активные работы ведутся на восьми участках, а на остальных участках в параллельном режиме начаты подготовительные работы.

Завершение проекта планируется до конца года.

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Теги:
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