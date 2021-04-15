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Дом Юстиции в столице Грузии, где расположены также Национальный банк и Министерство энергетики

Нацбанк продал валюту: предложение превысило спрос

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Экономика
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Темы:
Колебание курса лари (35)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20210415/251475369/Natsbank-prodal-valyutu-predlozhenie-prevysilo-spros.html

Чтобы стабилизировать валютный рынок, с начала года Нацбанк провел шесть аукционов, на которых продал более 210 миллионов долларов

ТБИЛИСИ, 15 апр – Sputnik. Национальный банк Грузии в четверг провел валютный аукцион, по результатам торгов на котором средневзвешенный курс лари к доллару составил 3,4353 GEL/$1.

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Регулятор вынес на аукцион 40 миллионов долларов, однако спрос был значительно ниже предложения и удалось продать только 25,4 миллиона долларов.

Чтобы стабилизировать валютный рынок, в 2020 году Нацбанк провел 26 аукционов, на которых в общей сложности продал 873,2 миллиона долларов. В этом году регулятор уже продал 212,9 миллиона долларов на шести аукционах. Антирекорд обменного курса лари был зафиксирован 27 марта 2020 года, когда национальная валюта опустилась до отметки 3,4842 GEL/$1.

  • Установление официального обменного курса лари по отношению к доллару с мая 2009 года осуществляется посредством агрегирования сделок на межбанковском рынке торговой системы Bloomberg. С 1 февраля 2021 года грузинский валютный рынок полностью перешел на торговлю в системе Bmatch Bloomberg.

На пятницу, 16 апреля, Национальный банк Грузии установил официальный обменный курс лари 3,4363 GEL/$1.

Президент Национального банка Коба Гвенетадзе накануне заявил, что регулятор планирует осуществлять интервенции для стабилизации рынка.

Президент Нацбанка Грузии Коба Гвенетадзе
photo: National Bank of Georgia / FB
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"Я анонсирую, что в этом году мы будем тратить резервы для стабилизации курса лари, но так, что это не изменит ту данность, которую определяют фундаментальные факторы. В том случае, если мы попытаемся изменить фундаментальные факторы, то в ответ получим обесценивание в два раза и более высокую инфляцию после", - сказал Гвенетадзе.

Ранее Нацбанк сообщил, что будет использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты для обеспечения стабильности цен, включая валютные интервенции и учетные ставки.

В дополнение к валютным аукционам Национальный банк, чтобы уменьшить чрезмерные колебания, ежедневно применяет интервенции. В частности, когда колебания обменного курса в течение дня превышают заранее установленную отметку, Национальный банк будет участвовать в торговле иностранной валютой на определенную сумму.

С прошлого года Национальный банк использует для интервенций валюту, получаемую страной от международных финансовых институтов в виде кредитов или грантов, выделяемых Грузии для преодоления последствий пандемии коронавируса.

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Темы:
Колебание курса лари (35)
Теги:
Падение курса лари, Национальный банк Грузии, Грузия

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