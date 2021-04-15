Минэкономики Грузии: сотрудничество с МВФ помогло реализовать важные реформы

ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. Реформы, проводимые в Грузии, ориентированы на структурную трансформацию экономики, широкий доступ к экономическим возможностям, повышение производительности и снижение внешней уязвимости, заявила министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава.

Глава Минэкономики приняла участие в онлайн-конференции "Постковидные экономические вызовы и возможности на Южном Кавказе и в Центральной Азии", организованной Международным валютным фондом.

"Несмотря на пандемию, в результате реформ, которые правительство решительно проводит, Грузия остается привлекательной для иностранных инвестиций. Благодаря реформам правовая, деловая и инвестиционная среда Грузии положительно оценена авторитетными рейтингами и отчетами международных рейтинговых агентств", - сказала Турнава.

В ходе своего выступления Турнава уделила особое внимание новой инвестиционной политике правительства, которая направлена ​​на мобилизацию инвестиционных потоков в стране.

Также, министр позитивно оценила сотрудничество Грузии и МВФ, подчеркнув положительные результаты в рамках программы Механизма расширенного финансирования. По ее словам, это было очень успешной четырехлетней программой, благодаря которой Грузия реализовала важные реформы.

Трехлетнюю программу, направленную на поддержку экономических реформ в Грузии, МВФ утвердил в апреле 2017 года. Позже из-за пандемии программа была продлена еще на год.

Исполнительный совет МВФ одобрил восьмой обзор программы экономических реформ Грузии при поддержке четырехлетнего продленного соглашения в рамках механизма расширенного финансирования (EFF), что означает перечисление Грузии последнего транша в размере около 111 миллионов долларов, в результате чего общие выплаты в рамках программы составят 687 миллионов долларов.

Власти Грузии уже ведут переговоры с МВФ о новой программе сотрудничества.

Оценивая ситуацию в экономике Грузии, МВФ отметил, что после успешного прохождения второй волны COVID-19 и начала вакцинации Грузия находится на потенциальном поворотном этапе в преодолении последствий пандемии. Фонд считает, что следующими шагами должны стать решительный контроль над COVID-19, обеспечение восстановления и поддержание дисциплины макроэкономической политики в сложных условиях. При этом, согласно базовому сценарию, сильное восстановление ожидается во втором квартале 2021 года, в результате чего экономический рост составит 3,5% за год.

Турнава подробно рассказала о решениях правительства Грузии, направленных на преодоление вызовов, стоящих перед экономикой страны в постковидный период.

Кроме того, глава Минэкономики особый акцент сделала на поддержке местного бизнеса, которому был нанесен особо серьезный ущерб из-за пандемии. Власти разработали антикризисный план поддержки бизнеса, который осуществляется в несколько этапов.

По словам Турнава, строгое соблюдение правил безопасности и беспрепятственное проведение вакцинации значительно улучшит эпидемиологическую ситуацию в стране, что, в свою очередь, положительно скажется на оживлении таких секторов, как туризм.

Туристический сектор, в котором занято около 150 тысяч человек, больше всех пострадал от пандемии коронавируса, поэтому помощь этой сфере и отраслям, связанным с туризмом, является приоритетом правительства Грузии. Помогать попавшему в трудное положение туристическому сектору власти Грузии начали с первых дней пандемии – разработали антикризисный пакет, который осуществлялся в 2020 году в несколько этапов.

Для более 6 тысяч компаний, связанных с туризмом, до 1 ноября были отсрочены выплаты налога на имущество и подоходного налога за четыре месяца. Кроме того, 2,2 тысячи гостиниц вместимостью до 50 номеров получили субсидирование 80% банковского кредита в течение 6 месяцев. Также компании получили возможность реструктуризации своих кредитов.

Однако работающие в сфере туризма и эксперты заявляют, что помощь мизерная и она не может компенсировать тот реальный ущерб, который нанесен отрасли и трудоустроенным в ней людям. По их словам, если гостиничная индустрия еще смогла найти себе альтернативный доход, преобразовавшись в ковид-гостиницы, то туроператоры, гиды и другие работники в сфере туризма лишились всего, что было можно.

Министр также отметила положительные тенденции, наблюдаемые в экономике страны, и в пример привела положительную тенденцию роста экспорта. Турнава акцентировала внимание на объемах грузоперевозок, которые могут увеличиться с улучшением эпидемиологической ситуации в регионе.

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