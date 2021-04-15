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Дома в старом Тбилиси, улица Леселидзе

Одна из самых старых стоматологических клиник Тбилиси ушла с молотка

© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Экономика
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Темы:
Экономика Грузии (1799)
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Здание продали за 268 тысяч лари при начальной цене 266 тысяч лари при условии сохранения профильности объекта

ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. Одна из самых известных стоматологических клиник советского Тбилиси на улице Коте Апхази в исторической части Тбилиси была продана на аукционе.

До сегодняшнего дня здание, как и 100% доля в "Тбилисской стоматологической клинике №1", принадлежало государству.

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© Sputnik / STRINGER
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На аукцион госимущество было выставлено 30 марта 2021 года с начальной ценой 266 тысяч лари и условием наличия в здании профильного медицинского учреждения в течение 10 лет после приобретения.

Аукцион был выигран одной ставкой – 2 тысячи лари, и лот с капиталом на 31 декабря 2020 года 81,7 тысячи лари ушел за 268 тысяч лари.

Кто оказался покупателем, неизвестно.

Всего государство вынесло на аукцион 9 лотов, однако остальные так и не были проданы.

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Темы:
Экономика Грузии (1799)
Теги:
Грузия

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