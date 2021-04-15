Грузия разместила евробонды на 500 миллионов долларов

Еврооблигации Грузия разместила на Лондонской фондовой бирже для рефинансирования бондов, выпущенных в марте 2011 года

ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. Грузия завершила выпуск евробондов стоимостью 500 миллионов долларов, написал заместитель министра финансов Лаша Хуцишвили в соцсети.

Еврооблигации Грузия разместила на Лондонской фондовой бирже для рефинансирования бондов, выпущенных в марте 2011 года.

"В эти минуты министерство финансов успешно завершило выпуск евробондов стоимостью 500 миллионов долларов. Процентная ставка (coupon rate) составила 2,75%", - написал Хуцишвили.

О подробностях министерство финансов пообещало сообщить позднее.

Подготовительный этап размещения проводился совместно с инвестиционными банками JP Morgan, Goldman Sachs, ICBC Standard, TBC Capital и Galt & Taggart при помощи юридических советников Backer & McKenzie и BLC и фискального агента Citi.

В 2011 году Грузия разместила на Лондонской фондовой бирже еврооблигации со сроком обращения 10 лет на сумму 500 миллионов долларов, срок погашения основного долга – апрель 2021 года. Для погашения основной суммы существующих еврооблигаций и привлечения финансовых ресурсов и стал необходим выпуск новых евробондов.

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