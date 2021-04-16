Денежные переводы: Россия вернула лидерство по перечислениям в Грузию

В марте больше всего валюты поступило из России – 17,1% от общего объема денежных переводов при помощи электронных систем

ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. Денежные переводы в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в марте 2021 года выросли на 49,5% и составили 188,2 миллиона долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии.

В марте больше всего валюты поступило из России. За указанный период из этой страны поступило около 32,2 миллиона долларов – 17,1% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем. Из России в марте 2021 года денежных переводов поступило на 26,8% больше, чем за тот же период прошлого года.

Статистика денежных переводов в Грузию за март 2021 года

Россия, уступившая с января 2021 года Италии первенство по денежным переводам в Грузию, вновь вернулась на лидирующую позицию, которую занимает бессменно на протяжении многих лет.

Сколько валюты прислали в Грузию

Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в январе-марте 2021 года выросли на 28,4%, по сравнению с тем же периодом прошлого года, и составил более 499,3 миллиона долларов.

Статистика денежных переводов в Грузию за январь-март 2021 года

Италия лидирует по объему денежных переводов в Грузию. Общий объем денежных переводов из Италии в январе-марте составил около 86,4 миллиона долларов – 17,3% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем переводов. Из Италии с начала 2021 года денежных переводов поступило на 43,9% больше, чем за тот период прошлого года.

Сколько валюты выслали из Грузии

В марте из Грузии за границу перевели около 24,9 миллиона долларов, что на 21,9% больше, чем за тот же месяц 2020 года.

За первый квартал 2021 года из Грузии за границу перевели около 63,1 миллиона долларов, что на 4,1% больше, чем за тот же период 2020 года.

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