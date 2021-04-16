09:39 16 Апреля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.1115
  • 100 RUB4.4662
  • USD3.4363
Поиск
Купюры номиналом сто долларов и сто лари

Денежные переводы: Россия вернула лидерство по перечислениям в Грузию

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Экономика
Получить короткую ссылку
Темы:
Экономика Грузии (1800)
61 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20210416/251478045/Denezhnye-perevody-Rossiya-vernula-liderstvo-po-perechisleniyam-v-Gruziyu.html

В марте больше всего валюты поступило из России – 17,1% от общего объема денежных переводов при помощи электронных систем

ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. Денежные переводы в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в марте 2021 года выросли на 49,5% и составили 188,2 миллиона долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии.

В марте больше всего валюты поступило из России. За указанный период из этой страны поступило около 32,2 миллиона долларов – 17,1% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем. Из России в марте 2021 года денежных переводов поступило на 26,8% больше, чем за тот же период прошлого года.

Статистика денежных переводов в Грузию за март 2021 года
Статистика денежных переводов в Грузию за март 2021 года

Россия, уступившая с января 2021 года Италии первенство по денежным переводам в Грузию, вновь вернулась на лидирующую позицию, которую занимает бессменно на протяжении многих лет.

Сколько валюты прислали в Грузию

Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в январе-марте 2021 года выросли на 28,4%, по сравнению с тем же периодом прошлого года, и составил более 499,3 миллиона долларов.

Статистика денежных переводов в Грузию за январь-март 2021 года
Статистика денежных переводов в Грузию за январь-март 2021 года

Италия лидирует по объему денежных переводов в Грузию. Общий объем денежных переводов из Италии в январе-марте составил около 86,4 миллиона долларов – 17,3% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем переводов. Из Италии с начала 2021 года денежных переводов поступило на 43,9% больше, чем за тот период прошлого года.

Сколько валюты выслали из Грузии

В марте из Грузии за границу перевели около 24,9 миллиона долларов, что на 21,9% больше, чем за тот же месяц 2020 года.

За первый квартал 2021 года из Грузии за границу перевели около 63,1 миллиона долларов, что на 4,1% больше, чем за тот же период 2020 года.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Экономика Грузии (1800)
Теги:
Национальный банк Грузии, денежные переводы, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Снимок из серии Locust Invasion in East Africa испанского фотографа Luis Tato, победивший в категории Professional Wildlife & Nature фотоконкурса 2021 Sony World Photography Awards
Нашествие саранчи и барбекю на Луне: победители конкурса Sony World Photography Awards
#БИП​ Федор Лукьянов: все о секретах мировой политики - видео
#БИП​ Федор Лукьянов: все о секретах мировой политики - видео
Грузино-армянские отношения 2021 - инфографика
Цифры и не только: что связывает Грузию с Арменией
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться