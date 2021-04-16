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Самолет казахстанской авиакомпании Air Astana в тбилисском аэропорту

Алматы-Батуми: авиакомпания Air Astana начинает сезонные полеты в Грузию

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Экономика
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Темы:
Экономика Грузии (1801)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20210416/251485918/Almaty-Batumi-aviakompaniya-Air-Astana-nachinaet-sezonnye-polety-v-Gruziyu.html

Авиакомпания Air Astana с 15 мая по 30 октября будет осуществлять рейсы по маршруту Алматы-Батуми-Алматы с частотой три раза в неделю

ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. Казахстанская национальная авиакомпания Air Astana начинает сезонные полеты в Грузию с 15 мая, говорится в сообщении Агентства гражданской авиации Грузии.

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До 30 октября будут выполняться авиарейсы по маршруту Алматы-Батуми-Алматы три раза в неделю: по понедельникам, средам и субботам на воздушном судне типа А320/321.

Авиакомпания уже получила разрешение на воздушные перевозки от Агентства гражданской авиации министерства экономики Грузии.

Грузия и Казахстан возобновили авиасообщение с 16 марта по маршруту Алматы-Тбилиси-Алматы три раза в неделю.

Пассажирский самолет авиакомпании Wizz Air
photo : Wizz Air / FB
Wizz Air возобновляет полеты из Грузии

На сегодня в направлении Грузии разными авиакомпаниями выполняется 70 рейсов в неделю, а к лету их количество увеличится до 200. Для сравнения, в августе 2020 года в неделю выполнялось 10-12 рейсов.

Регулярное авиасообщение в стране возобновлено с 1 февраля этого года.

Агентство просит пассажиров учесть, что в зависимости от эпидемиологической ситуации пограничные ограничения и санитарные требования периодически меняются государствами, что отражается в решениях авиакомпаний относительно начала или возобновления воздушного сообщения в том или ином направлении.

Гражданам рекомендуется проявлять осторожность при планировании поездки, внимательно читать пограничные и санитарные правила, установленные страной назначения, уведомления авиакомпаний, объявления официальных источников и расписания.

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Темы:
Экономика Грузии (1801)
Теги:
Казахстан, авиасообщение, Грузия

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