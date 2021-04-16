Минфин: Грузия сэкономит 350 миллионов лари из-за низкой ставки евробондов

Министерство финансов в четверг успешно завершило выпуск 5-летних еврооблигаций стоимостью 500 миллионов долларов со ставкой купона 2,75%

ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. Бюджет Грузии сэкономит 350 миллионов лари благодаря низкой процентной ставке на евробонды, заявил министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили на брифинге.

Министерство финансов в четверг успешно завершило выпуск 5-летних еврооблигаций стоимостью 500 миллионов долларов. Ставка купона (coupon rate) составила 2,75%, а доходность 2,875%.

"Новыми облигациями фактически произошло рефинансирование евробондов, выпущенных в 2011 году, процентная ставка которых была примерно в 2,5 раз выше – 6,875% и покрытие которых осуществлялось до 12 апреля текущего года. Тут важна экономия бюджета. В частности, в ближайшие пять лет из-за снизившейся процентной ставки бюджет сэкономит около 350 миллионов лари", - сказал Хуцишвили.

При этом он отметил, что низкая процентная ставка в результате торгов является следствием суверенного кредитного рейтинга Грузии, который за последние годы поднялся с "B+" до "BB".

"Этой транзакцией и процентной ставкой мы создали новую, историческую отметку, так называемый "бенчмарк", который будет очень важен для других частных компаний, так как сделает более легким и дешевым привлечение инвесторов", - сказал Хуцишвили.

При этом он отметил, что такое доверие со стороны инвесторов - положительный фактор для страны и инвестиционных компаний, которые привлекают инвесторов в Грузию.

В 2011 году Грузия разместила на Лондонской фондовой бирже еврооблигации со сроком обращения 10 лет на сумму 500 миллионов долларов, срок погашения основного долга – апрель 2021 года. Для погашения основной суммы существующих еврооблигаций и привлечения финансовых ресурсов и стал необходим выпуск новых евробондов.

Что говорят аналитики

Компания Galt & Taggart, которая принимала участие в подготовке евробондов к размещению, отметила важность выпуска еврооблигаций.

"Транзакция очень важна для станы. В частности у еврооблигации самый низкий купон и показатель доходности в истории Грузии. При этом они самые низкие в регионе", - отмечается в исследовании компании.

По данным компании, размещенные в январе облигации Армении стоимостью 750 миллионов долларов были со ставкой 3,6%, а доходность составила 3,875%.

По мнению компании, итоги размещения евробондов говорят об успешности страны.

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