Правительство Грузии успешно избавляется от имущества

Конечный результат в результате торгов 109 лотами первоначальной стоимостью 40 миллионов лари превысил 60 миллионов лари

ТБИЛИСИ, 17 апр — Sputnik. В ходе электронных аукционов, объявленных в марте, правительство Грузии продало гособъекты на сумму более 60 миллионов лари (17,5 миллиона долларов), говорится в сообщении Национального агентства государственного имущества.

Чтобы поощрить инвестиции в экономику Грузии и продуктивно использовать государственные ресурсы, власти расширили программу "100 инвестиционных предложений для бизнеса", предложив предпринимателям объекты с общей начальной стоимостью в 400 миллионов лари (116,6 миллиона долларов).

По информации Агентства, цена, зафиксированная в результате продажи, превышает первоначальную стоимость недвижимости примерно на 50%.

"Всего было предложено более 150 объектов на сумму до 300 миллионов лари. Конечный результат в результате торгов 109 лотами первоначальной стоимостью 40 миллионов лари (11,7 миллиона долларов) превысил 60 миллионов лари", – говорится в сообщении Агентства.

Среди проданных на аукционе объектов одна из самых известных стоматологических клиник советского Тбилиси на улице Коте Апхази в исторической части Тбилиси. Аукцион был выигран одной ставкой – 2 тысячи лари, и лот с капиталом на 31 декабря 2020 года 81,7 тысячи лари (23,8 тысячи долларов) ушел за 268 тысяч лари (78,2 тысячи долларов).

Среди самых интересных и дорогих объектов, выставленных на аукцион, это самое экстравагантное сооружение Тбилиси – гигантские "трубы" (начальная стоимость 71,25 миллиона лари), и бывшая "Михайловская больница" (39,8 миллиона лари), которые уже во второй раз не смогли никого заинтересовать.

Провалился аукцион и по продаже территории бывшей Ортачальской тюрьмы за 14 миллионов лари. Объект известен особо тяжелыми условиями проживания для находящихся там заключенных.

Проект "100 инвестиционных предложений для бизнеса" действует в стране с ноября 2019 года. Он предусматривает одновременное проведение ста параллельных аукционов и приватизацию государственной собственности по упрощенной процедуре.

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