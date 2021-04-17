МВФ одобрил политику Нацбанка Грузии

Глава Нацбанка поблагодарил МВФ за оказанную помощь в рамках трехлетней программы, теперь власти Грузии ведут переговоры о новой программе сотрудничества

ТБИЛИСИ, 17 апр — Sputnik. Международный валютный фонд одобрил политику Национального банка Грузии в отношении инфляции и обменного курса, заявил на совместной видеоконференции заместитель директора департамента МВФ по Центральной Азии и Среднему Востоку Субир Лал.

Нацбанк Грузии на фоне экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, не раз осуществлял валютные интервенции для сдерживания паники на валютном рынке, чтобы не допустить чрезмерного роста инфляции.

"Национальный банк Грузии сконцентрирован на достижении целевого уровня инфляции, который представляет собой краеугольный камень макроэкономической политики. В целом рамки таргетирования инфляции вместе с режимом плавающего курса оказывают хорошее влияние на Грузию, и валютные инвестиции должны продолжиться во избежание неконтролируемой работы рынка", – сказал Лал.

В свою очередь глава Нацбанка Грузии Коба Гвенетадзе отметил, что регулятор и впредь продолжит свою политику.

"Банковская система смогла сохранить адекватные буферы для борьбы с паникой, вызванной коронавирусом, что показывает эффективность надзорного режима, существовавшего до кризиса. В будущем будет важно осуществление проактивных подходов так, чтобы надзорная политика, с одной стороны, поддерживала оздоровление экономики, а с другой стороны, соответствующее управляла качеством активов", – сказал Гвенетадзе.

Кроме того, глава Нацбанка поблагодарил МВФ за оказанную помощь в рамках трехлетней программы.

Программа МВФ

Трехлетнюю программу, направленную на поддержку экономических реформ в Грузии, МВФ утвердил в апреле 2017 года. Позже из-за пандемии программа была продлена еще на год и завершилась 12 апреля.

Исполнительный совет МВФ одобрил восьмой обзор программы экономических реформ Грузии при поддержке четырехлетнего продленного соглашения в рамках механизма расширенного финансирования (EFF), что означает перечисление Грузии последнего транша в размере около 111 миллионов долларов, в результате чего общие выплаты в рамках программы составят 687 миллионов долларов.

Власти Грузии уже ведут переговоры с МВФ о новой программе сотрудничества.

Оценивая ситуацию в экономике Грузии, МВФ отметил, что после успешного прохождения второй волны COVID-19 и начала вакцинации Грузия находится на потенциальном поворотном этапе в преодолении последствий пандемии. Фонд считает, что следующими шагами должны стать решительный контроль над COVID-19, обеспечение восстановления и поддержание дисциплины макроэкономической политики в сложных условиях. При этом, согласно базовому сценарию, сильное восстановление ожидается во втором квартале 2021 года, в результате чего экономический рост составит 3,5% за год.