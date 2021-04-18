Что и в каких объемах выращивает Грузия: последние данные

Однолетними культурами в 2020 году было засеяно больше гектаров земли, чем в 2019-м, и основную часть занимали посевы кукурузы, пшеницы, ячменя и картофеля

ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. Производство сельскохозяйственной продукции в Грузии в 2020 году увеличилось, при этом значительно больше в стране выращивают такие культуры, как пшеница, кукуруза и картофель, говорится в материалах на сайте Национальной службы статистики "Сакстат".

Развитие сельского хозяйства – одно из главных направлений политики Грузии. Несмотря на пандемию коронавируса, обработка земель и выращивание сельхозпродукции не прерывались даже в период чрезвычайного положения.

Согласно данным "Сакстата", в 2020 году однолетними культурами было засеяно 211,3 гектара земли, что на 4,1% больше показателя 2019 года. При этом основную часть занимали посевы кукурузы, пшеницы, ячменя и картофеля.

По тем же данным, производство пшеницы увеличилось на 0,6% по сравнению с показателями 2019 года и составило 101,2 тысячи тонн. Производство кукурузы увеличилось на 27% и составило 263 тысячи тонн, а картофеля – выросло на 10,8% и составило 215,7 тысячи тонн.

Кроме того, на 11,8% увеличилось производство других овощей, оно составило 1,8 миллиона тонн.

Урожайность

По данным "Сакстата", в 2020 году увеличилась урожайность кукурузы, картофеля и других овощей и при этом снизилась урожайность пшеницы и ячменя.

Вид продукции Средняя урожайность тонн/гектар Пшеница 2,2 Ячмень 1,9 Картофель 13,2 Кукуруза 3,1 Томаты 15,2 Огурцы 13,3 Капуста 26,2 Лук 7,6 Чеснок 3,1 Cады Грузии Увеличилось в Грузии и производство фруктов и орехов. Показатель производства семечковых фруктов (яблок, груш, айвы и других) в 2020 году увеличился на 93,4% по сравнению с прошлым годом и составил 101,9 тысячи тонн. © Sputnik / STRINGER Минсельхоз Грузии работает над 10-летним планом управления лесами В тот же период на 64,2% увеличилось производство косточковых фруктов (слив, абрикосов, персиков и других) и составило 63,2 тысячи тонн. Производство орехов в 2020 году составило 40,9 тысячи тонн, цитрусов – 57,1 тысячи тонн, субтропических фруктов – 9,9 тысячи тонн, а орехов – 63,3 тысячи тонны. Государство не оставляет без внимания развитие садов в Грузии. Для стимулирования сельскохозяйственного производства с марта 2015 года в стране начала действовать программа "Посади будущее". Программа предполагает финансирование государством приобретения фермерами саженцев для обновления и разбивки плодовых садов.

Программы помощи

В 2020 году власти Грузии ввели дополнительные льготы для поощрения сельскохозяйственной продукции.

Одной из таких льгот стало предоставление дизельного топлива для фермеров по льготным ценам в рамках программы правительства "Забота о селе и фермере". В рамках нее талоны на приобретение дизельного топлива по льготной цене уже получили 123,7 тысячи фермеров Грузии.

Кроме того, в рамках программы стимулирования землевладельцев более 172 тысяч фермеров начислены агробаллы.

Речь идет о фермерах, которые легально владеют зарегистрированными земельными участками площадью от 0,25 до 10 гектаров. Агробаллы начислены на специальных агрокартах из расчета 200 лари на 1 гектар.

На эти деньги фермеры покупают удобрения и препараты для защиты растений, химические и биологические средства защиты растений, семена или саженцы, а также могут оплатить услуги агротехники.

В рамках программы льготного агрокредитования государство полностью покрывает шестимесячную процентную ставку для финансирования текущих затрат на выращивание однолетних культур.

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