10:12 18 Апреля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.1187
  • 100 RUB4.5355
  • USD3.4363
Поиск
Сбор урожая картофеля в Ахалкалакском районе

Что и в каких объемах выращивает Грузия: последние данные

photo: press-service Ministry of Agriculture of Georgia
Экономика
Получить короткую ссылку
113 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20210418/251495790/Chto-i-v-kakikh-obemakh-vyraschivaet-Gruziya-poslednie-dannye.html

Однолетними культурами в 2020 году было засеяно больше гектаров земли, чем в 2019-м, и основную часть занимали посевы кукурузы, пшеницы, ячменя и картофеля

ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. Производство сельскохозяйственной продукции в Грузии в 2020 году увеличилось, при этом значительно больше в стране выращивают такие культуры, как пшеница, кукуруза и картофель, говорится в материалах на сайте Национальной службы статистики "Сакстат".

Виноград на сельскохозяйственной выставке в Аджарии
© Sputnik / Seyran Baroyan
Главное качество, а не количество: Грузия готовится к Ртвели-2021

Развитие сельского хозяйства – одно из главных направлений политики Грузии. Несмотря на пандемию коронавируса, обработка земель и выращивание сельхозпродукции не прерывались даже в период чрезвычайного положения.

Согласно данным "Сакстата", в 2020 году однолетними культурами было засеяно 211,3 гектара земли, что на 4,1% больше показателя 2019 года. При этом основную часть занимали посевы кукурузы, пшеницы, ячменя и картофеля.

По тем же данным, производство пшеницы увеличилось на 0,6% по сравнению с показателями 2019 года и составило 101,2 тысячи тонн. Производство кукурузы увеличилось на 27% и составило 263 тысячи тонн, а картофеля – выросло на 10,8% и составило 215,7 тысячи тонн.

Кроме того, на 11,8% увеличилось производство других овощей, оно составило 1,8 миллиона тонн.

Урожайность

По данным "Сакстата", в 2020 году увеличилась урожайность кукурузы, картофеля и других овощей и при этом снизилась урожайность пшеницы и ячменя.

Вид продукции Средняя урожайность тонн/гектар
Пшеница 2,2
Ячмень 1,9
Картофель 13,2
Кукуруза 3,1
Томаты 15,2
Огурцы 13,3
Капуста 26,2
Лук 7,6
Чеснок 3,1

Cады Грузии

Увеличилось в Грузии и производство фруктов и орехов. Показатель производства семечковых фруктов (яблок, груш, айвы и других) в 2020 году увеличился на 93,4% по сравнению с прошлым годом и составил 101,9 тысячи тонн.

Природа и пейзажи. Волшебный лес Сабадури - живая сказка Грузии
© Sputnik / STRINGER
Минсельхоз Грузии работает над 10-летним планом управления лесами

В тот же период на 64,2% увеличилось производство косточковых фруктов (слив, абрикосов, персиков и других) и составило 63,2 тысячи тонн. 

Производство орехов в 2020 году составило 40,9 тысячи тонн, цитрусов – 57,1 тысячи тонн, субтропических фруктов – 9,9 тысячи тонн, а орехов – 63,3 тысячи тонны. 

Государство не оставляет без внимания развитие садов в Грузии. Для стимулирования сельскохозяйственного производства с марта 2015 года в стране начала действовать программа "Посади будущее". Программа предполагает финансирование государством приобретения фермерами саженцев для обновления и разбивки плодовых садов.

Программы помощи

В 2020 году власти Грузии ввели дополнительные льготы для поощрения сельскохозяйственной продукции.

Одной из таких льгот стало предоставление дизельного топлива для фермеров по льготным ценам в рамках программы правительства "Забота о селе и фермере". В рамках нее талоны на приобретение дизельного топлива по льготной цене уже получили 123,7 тысячи фермеров Грузии.

Район Хуло, высокогорная Аджария. Обработка фермерами земель сельскохозяйственного назначения
© Sputnik / Seyran Baroyan
Швейцария даст Грузии 10 миллионов долларов для развития сельского хозяйства

Кроме того, в рамках программы стимулирования землевладельцев более 172 тысяч фермеров начислены агробаллы.

Речь идет о фермерах, которые легально владеют зарегистрированными земельными участками площадью от 0,25 до 10 гектаров. Агробаллы начислены на специальных агрокартах из расчета 200 лари на 1 гектар.

На эти деньги фермеры покупают удобрения и препараты для защиты растений, химические и биологические средства защиты растений, семена или саженцы, а также могут оплатить услуги агротехники.

В рамках программы льготного агрокредитования государство полностью покрывает шестимесячную процентную ставку для финансирования текущих затрат на выращивание однолетних культур.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

Теги:
Министерство сельского хозяйства Грузии, Сельское хозяйство

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Акция протеста против строительства Намахвани ГЭС 15 апреля 2021 года
Сражение за Риони: противники Намахвани ГЭС не отступают – фото
Туристический комплекс на воде Керуен-сарай сняли с высоты
Туристический комплекс на воде "Керуен-сарай" сняли с высоты птичьего полета
Грузино-армянские отношения 2021 - инфографика
Цифры и не только: что связывает Грузию с Арменией
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться