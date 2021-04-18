Инвесторы из Кремниевой долины поддержат инновационные стартапы Грузии

Грузинское агентство по инновациям и технологиям на основе особого принципа отбора определит стартапы с глобальным потенциалом, в которые TECH Friends of Georgia вложит полмиллиона долларов

ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. Политика грузинских властей заключается в создании стартапов и инновационной экосистемы, об этом заявила министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава после подписания меморандума о взаимном сотрудничестве с компаниями Кремниевой долины.

По словам главы Минэкономики Грузии, за прошедший год многие гранты были присуждены молодым, талантливым стартапам, которые разработали ряд инновационных идей.

"Во время пандемии многие гранты были присуждены молодым, талантливым стартапам, которые разработали ряд инновационных идей и проектов, которые привлекли внимание не только на местном рынке, но и за рубежом, в том числе в США, в Кремниевой долине. Логическим продолжением этого является подписание меморандума между нашим Агентством инноваций и технологий и четырьмя американскими инвесторами", - заявила министр журналистам.

В рамках меморандума о сотрудничестве Грузинское агентство по инновациям и технологиям на основе особого принципа отбора определит стартапы с глобальным потенциалом, в которые TECH Friends of Georgia вложит полмиллиона долларов.

"В процессе отбора участвуют лучшие специалисты и инвесторы из Кремниевой долины, которые заинтересованы в выводе грузинских стартапов на мировой рынок", - сказала Натия Турнава.

Правительство Грузии активно поддерживает стартапы в стране. В 2014 году при Минэкономики было создано Агентство инноваций и технологий, целью которого является создание инновационной экосистемы в стране и оказание содействия этой сфере. Агентство содействует улучшению предпринимательской и инновационной среды.

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