17:15 18 Апреля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.1187
  • 100 RUB4.5355
  • USD3.4363
Поиск
Натия Турнава

Инвесторы из Кремниевой долины поддержат инновационные стартапы Грузии

photo: Ministry of Economy and Sustainable Development / FB
Экономика
Получить короткую ссылку
Темы:
Стартап-Грузия (34)
9601
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/04/0e/251463293.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20210418/251498326/Investory-iz-Kremnevoy-doliny-podderzhat-innovatsionnye-startapy-Gruzii.html

Грузинское агентство по инновациям и технологиям на основе особого принципа отбора определит стартапы с глобальным потенциалом, в которые TECH Friends of Georgia вложит полмиллиона долларов

ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. Политика грузинских властей заключается в создании стартапов и инновационной экосистемы, об этом заявила министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава после подписания меморандума о взаимном сотрудничестве с компаниями Кремниевой долины.

По словам главы Минэкономики Грузии, за прошедший год многие гранты были присуждены молодым, талантливым стартапам, которые разработали ряд инновационных идей.

Премьер Грузии Мамука Бахтадзе
photo: Mamuka Bakhtadze / FB
Для молодых стартаперов Грузии создадут многомиллионный фонд

"Во время пандемии многие гранты были присуждены молодым, талантливым стартапам, которые разработали ряд инновационных идей и проектов, которые привлекли внимание не только на местном рынке, но и за рубежом, в том числе в США, в Кремниевой долине. Логическим продолжением этого является подписание меморандума между нашим Агентством инноваций и технологий и четырьмя американскими инвесторами", - заявила министр журналистам.

В рамках меморандума о сотрудничестве Грузинское агентство по инновациям и технологиям на основе особого принципа отбора определит стартапы с глобальным потенциалом, в которые TECH Friends of Georgia вложит полмиллиона долларов.

"В процессе отбора участвуют лучшие специалисты и инвесторы из Кремниевой долины, которые заинтересованы в выводе грузинских стартапов на мировой рынок", - сказала Натия Турнава.

Правительство Грузии активно поддерживает стартапы в стране. В 2014 году при Минэкономики было создано Агентство инноваций и технологий, целью которого является создание инновационной экосистемы в стране и оказание содействия этой сфере. Агентство содействует улучшению предпринимательской и инновационной среды.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Стартап-Грузия (34)
Теги:
стартапы, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Акция протеста против строительства Намахвани ГЭС 15 апреля 2021 года
Сражение за Риони: противники Намахвани ГЭС не отступают – фото
Мужчина продолжил рыбачить, несмотря на пожар за его спиной
Экстремальная рыбалка: мужчина продолжил рыбную ловлю, несмотря на пожар за его спиной
Грузино-армянские отношения 2021 - инфографика
Цифры и не только: что связывает Грузию с Арменией
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться