Курс лари на понедельник – 3,4363 GEL/$1

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Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 578 За последние 24 часа от коронавируса скончались десять человек, из ковид-клиник страны выписаны 659 пациентов, а с начала пандемии вылечились 281 574 322

Прививать китайской вакциной в Грузии начнут с 4 мая Грузия ждет, когда китайская вакцина пройдет авторизацию в ВОЗ, которая намечена на конец апреля, поэтому прививки начнутся с начала мая 344