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Выращивание огурцов

Онлайн-платформа для развития агротуризма создана на Южном Кавказе

© photo: Sputnik / Pavel Lisitsyn
Экономика
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Темы:
Сельское хозяйство Грузии (222)
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https://sputnik-georgia.ru/economy/20210419/251500125/Onlayn--platforma-dlya-razvitiya-agroturizma-sozdana-na-Yuzhnom-Kavkaze.html

Через онлайн-платформу туристы смогут забронировать как проживание, так и мастер-классы на объекте агротуризма

ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Новая агротуристическая онлайн-платформа agrogate.world объединит объекты агротуризма Грузии, Азербайджана и Армении, говорится в сообщении Ассоциации фермеров Грузии.

Через онлайн-платформу agrogate.world туристы смогут забронировать как проживание, так и мастер-классы на объекте агротуризма. Видео, созданные на двух языках, будут размещены на сайте вместе с фотоматериалом, чтобы облегчить пользователю поиск информации о том или ином объекте.

Район Хуло, высокогорная Аджария. Обработка фермерами земель сельскохозяйственного назначения
© Sputnik / Seyran Baroyan
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Презентация платформы состоялась в рамках панельной дискуссии: "Пандемия – возможность или вызов для аграрного сектора", которая прошла в селе Удабно в Кахети.

На мероприятии, организованном Ассоциацией фермеров Грузии, присутствовали представители правительства, законодательной власти, дипломатического корпуса различных стран, агротуристических объектов и донорской организации.

"Что касается агротуризма, это новая возможность с точки зрения развития сельских районов, более сложного, чем сельское хозяйство, и в нашей новой стратегии это является приоритетом. Это возможность для фермера продавать свою продукцию прямо на месте и в долгосрочной перспективе сделать свою деятельность более устойчивой", – сказал глава Минсельхоза Леван Давиташвили.

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© Sputnik / Alexander Imedashvili
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На сегодняшний день в селе Удабно разбит один из крупнейших миндальных садов в Европе. Инвестиционная площадь компании составляет до 8 тысяч гектаров, которую компания поэтапно осваивает. Миндальный сад занимает 2 тысячи гектаров, ягодные культуры – 18 гектаров, а грузинские эндемичные виноградные лозы высажены на площади 8 гектаров.

Также организована птицефабрика и животноводческая ферма на которых работают до 400 местных жителей.

По информации Минсельхоза, компания вносит значительный вклад в развитие агротуризма, профессионального образования, местного производства и экспорта.

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Темы:
Сельское хозяйство Грузии (222)
Теги:
Министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии, Сельское хозяйство, Грузия

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