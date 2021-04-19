Какие автомобили наиболее популярны в Грузии – данные исследования

Продажи автомобилей в Грузии в 2020 году снизились на 18%, однако низкий спрос лишь незначительно повлиял на цены, которые снизились за год всего на 5%

ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. В Грузии на тысячу человек приходится 304 автомобиля, при этом большинство из них выпущено 15 лет назад, показало исследование компании Galt & Taggart.

Согласно исследованию, из-за низкой платежеспособности население Грузии отдает предпочтение бывшим уже в употреблении гибридным и экономичным автомобиля.

Средний срок выпуска приобретаемых автомобилей 8 лет, при этом 67% ввезенных в Грузию для продажи автомобилей были с мотором объемом 1,5-2,5 литра, еще 19% – объемом до 1,5 литра и только 14% – объемом более 2,5 литра.

На 2020 год 42% всех купленных и растаможенных автомобилей были гибридными или элетроавтомобилям, 36% – на бензине и 21% – на дизельном топливе.

При этом, как показало исследование, продажи автомобилей в Грузии в 2020 году снизились на 18% и составили 226 тысяч машин в год, однако низкий спрос лишь незначительно повлиял на цены, которые снизились за год всего на 5%, а на некоторые марки автомобилей и вовсе выросли из-за онлайн-автоаукционов.

Кроме того, согласно документу, на 2020 год в Грузии было 1,13 миллиона автомобилей, из которых 87% легковые. При этом права есть у 1,31 миллиона граждан страны.

По данным исследования, в Грузии 180,4 тысячи потенциальных покупателей, однако программа car-sharing и хорошая работа общественного транспорта могут негативно отразиться на продажах автомобилей в стране. В то же время устаревший автопарк, наоборот, может спасти авторынок. Так как средний возраст автомобилей в Грузии 18,5 лет, а автомобили выпуска более 10 лет назад не проходят техосмотр.

Что касается популярных машин в Грузии, то на первом месте находится MERCEDES-BENZ, на втором – ВАЗ, на третьем – TOYOTA и OPEL. А вот среди новых приобретаемых автомобилей на первом месте TOYOTA, далее следуют FORD и MERCEDES-BENZ.

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