Завод ферросплавов построят на западе Грузии

Проект предусматривает создание двух линий по производству ферросиликомарганца общей производственной мощностью 16 тысяч тонн в год

ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Завод ферросплавов будет построен в селе Квахчири Терджолского муниципалитета в рамках государственной программы "Производи в Грузии", говорится в сообщении министерства экономики и устойчивого развития страны.

Проект предусматривает создание двух линий по производству ферросиликомарганца общей производственной мощностью 16 тысяч тонн в год. В предприятие будет вложено более 2,8 миллиона лари. В нем планируют трудоустроить 100 местных жителей.

Компания "Манганез Индастри" обязуется перед государством создать предприятие в течение максимум двух лет и инвестировать не менее 1,7 миллиона лари.

В рамках программы, компания приобрела 61 506 квадратных метра земельного участка несельскохозяйственного назначения по символической цене 1 лари.

По заявлению компании, производимая продукция будет в основном предназначена для экспортных рынков, что обеспечит приток в страну миллионов долларов. По их мнению, запуск производства и увеличение экспорта продукции положительно скажется на основных экономических показателях страны, таких как обменный курс, занятость, рост производительности труда, технический прогресс и т. д.

"Производи в Грузии" – один из самых успешных проектов правительства Грузии, направленный на стимулирование в стране местного производства. Агентство объединяет все государственные программы, направленные на содействие бизнес-сектору и экономическое развитие страны.

Программа направлена на развитие микро- и малого бизнеса, утверждение современной культуры предпринимательства и создание новых рабочих мест. Программа также поможет снизить негативные экономические последствия, вызванные новой пандемией коронавируса.

Речь идет о субсидировании кредитов и обеспечении, которые охватывают более 200 видов деятельности, и микрогранты, которые касаются более 300 видов деятельности.

В рамках программы уже профинансировано 6 212 проектов, общий объем инвестиций которых составил более 61 миллиона лари (17,8 миллиона долларов).

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