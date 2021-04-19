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Кутаисский международный аэропорт Пассажирский самолет компании WizzAir

Аэропорт Кутаиси впервые принял самолет Airbus A321neo

© Sputnik / STRINGER
Экономика
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Темы:
Экономика Грузии (1808)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20210419/251501384/Aeroport-Kutaisi-vpervye-prinyal-samolet-Airbus-A321neo.html

Аэробус нового поколения рейсом из Варшавы доставил в Кутаисский международный аэропорт 118 пассажиров

ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Международный аэропорт Кутаиси имени Давида Агмашенебели впервые за историю своего существования принял самолет Airbus A321neo, сообщает пресс-служба Объединения аэропортов Грузии.

Аэропорт Кутаиси возобновил работу и принял первый рейс Wizz Air из Варшавы. Самолетом Airbus A321neo доставлено в Грузию 118 пассажиров.

Тбилисский международный аэропорт - терминал прибытия
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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Самолет Airbus A321neo – первый проект, который объединяет новейшие технологии – двигатель нового поколения и дизайн салона. Этот самолет экономит 20% топлива и значительно сокращает негативное воздействие на окружающую среду в отличие от самолетов предыдущего поколения. В нем на 50% сокращен шум двигателей.

Airbus A321neo был впервые использован в 2016 году. Двигатель этого самолета Pratt and Whitney"s GTF показал, что может использовать топливо на 16%, а выделение оксида азота сократить на 50%.

После пандемии в аэропорту Кутаиси были выполнены рейсы из Вильнюса и Варшавы. В апреле рейсы будут выполняться в неделю один раз, а с мая авиакомпания Wizz Air планирует летать в Ригу и Дортмунд. Количество рейсов будет увеличиваться с учетом эпидситуации.

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Темы:
Экономика Грузии (1808)
Теги:
авиасообщение, Кутаиси, Грузия

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