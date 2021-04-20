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Лондонская фондовая биржа

Ценные бумаги компаний Грузии на Лондонской бирже: итоги торгов за неделю

© photo: Sputnik / Alex MacNothon
Экономика
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Темы:
Экономика Грузии (1810)
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Министерство финансов Грузии 15 апреля разместило выпуск пятилетних еврооблигаций стоимостью 500 миллионов долларов с доходностью 2,875%

ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. На Лондонской фондовой бирже стоимость ценных бумаг грузинских компаний за прошедшую неделю изменилась незначительно, говорится в отчете инвестиционной компании Galt & Taggart.

Торги облигациями

Согласно данным инвесткомпании, стоимость еврооблигаций "Банка Грузии" за неделю выросли на 0,01%, торги закрылись с доходностью 3,09% по цене 106,31 пункта. Сделки по еврооблигациям компании Georgia Capital закрылись по цене 101,52 пункта с доходностью 5,55%, за неделю цена выросла на 0,13%.

Движение в час пик на улице в Тбилиси
© Sputnik / Levan Avlabreli
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Стоимость еврооблигаций Грузинской железной дороги за прошедшую неделю снизилась на 0,23% до 105,95, доходность составила 2,77%.

Министерство финансов 15 апреля успешно завершило выпуск 5-летних еврооблигаций стоимостью 500 миллионов долларов. Ставка купона (coupon rate) составила 2,75%, а доходность 2,875%.

Торги акциями

Цена на акции "Банка Грузии" на Лондонской фондовой бирже повысилась на 0,18% за неделю и составила 11,08 фунта стерлингов за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 198 тысяч ценных бумаг банка, при этом цена колебалась в диапазоне 10,98-11,55 фунта за акцию.

Табличка с логотипом Международного валютного фонда на стене здания МВФ
© photo: Sputnik / Natalia Seliverstova
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Цена на акции компании Georgia Capital понизилась на 1,34% и составила 5,87 фунта за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 66 тысяч ценных бумаг компании, при этом цена колебалась в диапазоне 5,81-6,0 фунта.

Акции TBC Bank выросли в цене  за неделю на 4,86% до 11,22 фунта за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 153 тысяч ценных бумаг банка, при этом цена колебалась в диапазоне 10,64-10,32 фунта за акцию.

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Темы:
Экономика Грузии (1810)
Теги:
TBC Bank, "Банк Грузии", еврооблигации, Грузия

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