12:09 20 Апреля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.1351
  • 100 RUB4.5112
  • USD3.4359
Поиск
Обменный пункт

Курс лари на вторник – 3,4359 GEL/$1

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Экономика
Получить короткую ссылку
Темы:
Курс лари к доллару на сегодня в Грузии (993)
73601
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/04/09/251417698.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20210420/251512446/Kurs-lari-dollar.html

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0004 лари по отношению к доллару

ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 20 апреля в размере 3,4359 GEL/$1.

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0004 лари по отношению к доллару.

Кросс-курс основных валют на 20 апреля
Кросс-курс основных валют на 20 апреля
Темы:
Курс лари к доллару на сегодня в Грузии (993)
Теги:
Доллар, Лари, Национальный банк Грузии, валютный курс

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Кутаисский международный аэропорт Пассажирский самолет компании WizzAir
Аэропорт в Кутаиси заработал: пассажиров впервые доставил лайнер Airbus A321neo – фото
Лидеры грузинской оппозиции решили, как будут дальше бороться с властью - видео
Борьба до последнего: лидеры оппозиции Грузии огласили план действий – видео
Сколько живут мужчины и женщины в Европе
Сколько живут жители Европы?
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться