Курс лари на вторник – 3,4359 GEL/$1

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Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1792 За последние 24 часа от коронавируса скончались десять человек, из ковид-клиник страны выписаны 663 пациента, а с начала пандемии вылечились 282 237 565

Президент Евросовета вновь летит в Тбилиси Шарль Мишель на этот раз собирается обсудить с политическими кругами Грузии следующие шаги после подписания соглашения о выходе из политического кризиса 309