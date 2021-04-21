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Курс лари на среду – 3,4499 GEL/$1

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Экономика
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Темы:
Курс лари к доллару на сегодня в Грузии (994)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20210421/251520237/Kurs-lari-dollar.html

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,014 лари по отношению к доллару

ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 21 апреля в размере 3,4499 GEL/$1.

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,014 лари по отношению к доллару.

Кросс-курс основных валют на 21 апреля
Кросс-курс основных валют на 21 апреля
Темы:
Курс лари к доллару на сегодня в Грузии (994)
Теги:
Доллар, Лари, Национальный банк Грузии, валютный курс

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