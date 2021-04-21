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Трейлеры на дороге из Грузии в Россию на нейтральной территории между КПП Казбеги - Верхний Ларс

Экспорт из Грузии в Россию за первый квартал вырос на 20%

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Экономика
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Темы:
Экономика Грузии (1813)
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Товарооборот между двумя странами растет, несмотря на отсутствие дипотношений и крайне сложный политический фон в отношениях

ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии с Россией за первый квартал 2021 года вырос на 9,1% по сравнению аналогичным периодом прошлого года и составил около 330 миллионов долларов – 11,9% от общего внешнеторгового оборота Грузии, говорится в сообщении Национальной службы статистики страны "Сакстат".

Россия является вторым главным торговым партнером Грузии, уступая первенство только Турции – товарооборот между двумя странами растет, несмотря на отсутствие дипотношений и крайне сложный политический фон в отношениях.

Статистика внешнеторгового оборота Грузии с Россией за январь-март 2021 года
Статистика внешнеторгового оборота Грузии с Россией за январь-март 2021 года

Из Грузии в Россию с начала года вывезли более 26,1 тысячи тонн ферросплавов, более 8,3 тысячи тонн натурального виноградного вина, около 24,6 тысячи тонн минеральной и пресной воды, около 1,5 тысячи тонн спиртных напитков и так далее.

Россия остается самым крупным поставщиком горючего в Грузию. Из РФ с начала года завезли 59,4 тысячи тонн нефтепродуктов.

Статистика внешнеторгового оборота Грузии с Россией за январь-март 2021 года, импорт
Статистика внешнеторгового оборота Грузии с Россией за январь-март 2021 года, импорт

Из России также завезли около 216,2 тысячи тонн нефтяных газов, более 66,7 тысячи тонн пшеницы, более 6,5 тысячи тонн подсолнечного масла, 11,1 тонны телефонных аппаратов и так далее.

Насколько важен российский рынок?

Эксперт по экономическим вопросам Иосиф Арчвадзе назвал несколько факторов, которые указывают на значение российского рынка для Грузии.

Статистика внешнеторгового оборота Грузии с Россией за январь-март 2021 года, экспорт
Статистика внешнеторгового оборота Грузии с Россией за январь-март 2021 года, экспорт

"Россия – большой, емкий рынок. Средняя покупательная способность граждан России гораздо выше, чем граждан Грузии. Географическая близость, общая граница, в определенном смысле ментальная общность, отсутствие языкового барьера способствуют тому, чтобы российский рынок на долгие годы оставался одним из притягательных и приоритетных направлений нашего экспорта", – сказал Арчвадзе Sputnik Грузия.

Он отмечает, что Грузия и Россия по экспортируемой продукции не конкурируют, а дополняют друг друга.

Фрукты и овощи в уличной лавке - апельсины, гранаты, виноград, айва и хурма
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Грузите мандарины бочками – российский фактор в грузинской внешней торговле

"То есть Грузия вывозит ту продукцию в Россию, которая пользуется постоянно повышенным, стабильным спросом у россиян. С другой стороны, Россия дает грузинским потребителям ту продукцию, которая не производится или производится в меньших объемах, и это не создает конкуренцию местным производителям. Это хорошее начало для дальнейшего наращивания взаимовыгодной торговли", – говорит Арчвадзе.

В минувшем году Россия и Грузия наторговали более чем на 1,3 миллиарда долларов, что на 9,9% меньше по сравнению с 2019. Несмотря на это, Россия была в 2020 году главным рынком для грузинской агропродовольственной продукции.

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Темы:
Экономика Грузии (1813)
Теги:
Национальная служба статистики Грузии "Сакстат", Статистика, Экономика, Россия, Грузия

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