Экспорт из Грузии в Россию за первый квартал вырос на 20%

ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии с Россией за первый квартал 2021 года вырос на 9,1% по сравнению аналогичным периодом прошлого года и составил около 330 миллионов долларов – 11,9% от общего внешнеторгового оборота Грузии, говорится в сообщении Национальной службы статистики страны "Сакстат".
Россия является вторым главным торговым партнером Грузии, уступая первенство только Турции – товарооборот между двумя странами растет, несмотря на отсутствие дипотношений и крайне сложный политический фон в отношениях.
Из Грузии в Россию с начала года вывезли более 26,1 тысячи тонн ферросплавов, более 8,3 тысячи тонн натурального виноградного вина, около 24,6 тысячи тонн минеральной и пресной воды, около 1,5 тысячи тонн спиртных напитков и так далее.
Россия остается самым крупным поставщиком горючего в Грузию. Из РФ с начала года завезли 59,4 тысячи тонн нефтепродуктов.
Из России также завезли около 216,2 тысячи тонн нефтяных газов, более 66,7 тысячи тонн пшеницы, более 6,5 тысячи тонн подсолнечного масла, 11,1 тонны телефонных аппаратов и так далее.
Насколько важен российский рынок?
Эксперт по экономическим вопросам Иосиф Арчвадзе назвал несколько факторов, которые указывают на значение российского рынка для Грузии.
"Россия – большой, емкий рынок. Средняя покупательная способность граждан России гораздо выше, чем граждан Грузии. Географическая близость, общая граница, в определенном смысле ментальная общность, отсутствие языкового барьера способствуют тому, чтобы российский рынок на долгие годы оставался одним из притягательных и приоритетных направлений нашего экспорта", – сказал Арчвадзе Sputnik Грузия.
Он отмечает, что Грузия и Россия по экспортируемой продукции не конкурируют, а дополняют друг друга.
"То есть Грузия вывозит ту продукцию в Россию, которая пользуется постоянно повышенным, стабильным спросом у россиян. С другой стороны, Россия дает грузинским потребителям ту продукцию, которая не производится или производится в меньших объемах, и это не создает конкуренцию местным производителям. Это хорошее начало для дальнейшего наращивания взаимовыгодной торговли", – говорит Арчвадзе.
В минувшем году Россия и Грузия наторговали более чем на 1,3 миллиарда долларов, что на 9,9% меньше по сравнению с 2019. Несмотря на это, Россия была в 2020 году главным рынком для грузинской агропродовольственной продукции.
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