Когда начнет укрепляться лари – мнение Минфина Грузии

ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Восстановление туризма в Грузии хотя бы на 25% повлияет на укрепление лари, заявил замминистра финансов Георгий Какауридзе.

Экономика Грузии продолжает переживать тяжелые последствия пандемии коронавируса, который затронул абсолютно все сферы. Темпы падения экономики ускорились в ходе второй волны COVID-19, что привело к снижению ВВП в 2020 году на 6,2%. На данный момент в стране сохраняется тяжелая экономическая ситуация, бизнес переживает стагнацию, растет безработица. Ситуацию усугубляют действующие ограничения, политический кризис и обесценивание национальной валюты – лари.

"Если мы вернем 25-30% туризма и не произойдет радикальных изменений в пандемии, мы можем ожидать, что лари будет иметь тенденцию к укреплению. Мы считаем, что во втором полугодии туристические потоки должны увеличиться. Хотя вакцинация так или иначе проходит в разных странах, мы по-прежнему видим, что процесс идет не очень хорошо, и во многих странах уровень вакцинации почти такой же, как в прошлом году, во время т. н. второй волны", – сказал Какауридзе.

По его словам, говоря о национальной валюте Грузии нужно хорошо осознавать то давление, которое пандемия оказала на экономику страны.

"Сектор туризма, который составлял примерно 10% нашей экономики, сильно пострадал. Это направление практически обнулилось, что оказало давление и на обменный курс", – отметил Какауридзе.

Рекордные успехи туризма в 2019 году, когда количество международных путешественников превысило 9,3 миллиона, а доходы от отрасли составили 3,3 миллиарда долларов, заставило предположить, что 2020 год будет еще лучше. Однако пандемия разрушила все планы и надежды туристической индустрии. Доходы в 2020 году от туризма опустились на неимоверно низкий уровень – 427,7 тысячи долларов, при количестве международных путешественников в 1,7 миллиона.

Эксперт Акакий Цомая считает, что без туризма экономика Грузии не сможет прийти в себя.

"Экономическая активность в стране очень зависит от туристов и без открытия экономики, и приезда туристов очень нереально представить тот экономический рост Грузии, который планируется для этого года. В первом квартале гарантированно будет спад экономики и очень трудно представить, что в следующих кварталах экономика будет расти на таком уровне, что в результате у нас будет даже рост", – сказал Цомая в интервью Sputnik Грузия.

Туристический сектор, в котором занято около 150 тысяч человек, больше всех пострадал от пандемии коронавируса, поэтому помощь этой сфере и отраслям, связанным с туризмом, является приоритетом правительства Грузии. Помогать попавшему в трудное положение туристическому сектору власти Грузии начали с первых дней пандемии, – разработали антикризисный пакет, который осуществляется в несколько этапов.

Однако работающие в сфере туризма и эксперты заявляют, что помощь мизерная и она не может компенсировать тот реальный ущерб, который нанесен отрасли и трудоустроенным в ней людям.

Границы Грузии из-за пандемии остаются частично закрытыми с марта 2020 года. В марте этого года власти Грузии открыли воздушные границы и увеличили список стран, граждане которых могут посещать страну без обязательного длительного карантина.

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