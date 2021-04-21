"Защитники Рионского ущелья" дали премьеру Грузии еще два дня

В Рионском ущелье установилось относительное затишье, как долго оно может продлиться, станет известно через два дня. Протестующие против Намахвани ГЭС в ожидании ответа правительства

ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Два дня дают "Защитники Рионского ущелья" правительству на выполнение своих основных требований, сказал один из организаторов протестного движения Варлам Голетиани.

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Требования протестующих против строительства каскада Намахвани ГЭС на реке Риони остаются прежними: разорвать контракт с с турецкой компанией ENKA; отменить постановление правительства о передаче ущелья Риони иностранному инвестору.

Уже в пятницу "защитники" ждут, какой ответ даст им премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

Голетиани подозревает, что правительство просто тянет время, и не исключает, что власти ужесточат в стране меры из-за пандемии коронавируса, после чего протестующие не смогут проводить акции.

"Сегодня я связался с губернатором и рассказал ему о нашей позиции и возможном развитии сценария, не скрыл и подозрения в том, что правительство намеренно тянет время", - сказал Голетиани.

По его словам, губернатор Звиад Шаламберидзе пообещал, что сегодня же состоится разговор с премьером и ответ "защитникам ущелья" будет дан не позднее пятницы.

В том случае, если правительство не выполнит их условия, начнутся масштабные акции протеста, пообещал Голетиани.

"Если наши условия не будут выполнены, мы не видим смысла продолжать диалог. Мы пойдем по пути крупномасштабных акций", - сказал Голетиани.

15 апреля противники строительства Намахвани ГЭС встретились с представителями правительства Грузии.

После встречи лидеры протестного движения заявили, что почувствовали готовность к компромиссу. Было решено, что строительная компания ENKA представит результаты проведенных исследований по проекту Намахвани ГЭС в специально созданный экспертный совет.

Уже полгода в Грузии не утихают страсти вокруг строительства Намахвани ГЭС. Несмотря на ценность проекта для энергетической независимости страны, движение противников строительства ГЭС набирает обороты. Они видят возможную угрозу всему региону Имерети в случае прорыва будущей плотины. Также им не нравится присутствие в Грузии турецкой компании и, что самое главное, – передача ей большой территории в собственность сроком на 99 лет.

Намахвани ГЭС представляет из себя каскад двух ГЭС: один с плотиной площадью в квадратный километр, а второй – в 5,1 квадратного километра. Площадь каждой из плотин меньше любой в Грузии. Для сравнения площадь Тбилисского водохранилища – 11,6 квадратного километра, Ингури ГЭС – 13,6, Шаорского водохранилища – 9,1 квадратного километра. Квемо Намахвани будет мощностью 333 МВт, а Земо Намахвани – мощностью 100 МВ.

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