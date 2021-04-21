Украинский лоукостер Bees Airline будет летать в Грузию

Украинский авиаперевозчик приступит к выполнению полетов по маршруту Киев – Тбилиси – Киев с 30 апреля

ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Украинская низкобюджетная авиакомпания Bees Airline начинает оперировать на грузинском авиарынке, говорится в сообщении Агентства гражданской авиации Минэкономики Грузии.

Компания обратилась к агентству для получения соответсвующего разрешения 15 апреля.

Украинский авиаперевозчик приступит к выполнению полетов по маршруту Киев – Тбилиси – Киев с 30 апреля текущего года. Частота полетов два раза в неделю – по вторникам и пятницам.

Власти Грузии восстановили регулярное авиасообщение с 1 февраля этого года. На сегодня в направлении Грузии разными авиакомпаниями выполняется 70 рейсов в неделю, а к лету их количество, по плану Минэкономики, увеличится до 200.

На сегодняшний день на воздушный границах Грузии действуют строгие противовирусные меры.

При прилете в Грузию пассажиры должны предоставить на границе отрицательный результат ПЦР-теста и сделать повторный анализ на третий день пребывания в стране.

Для граждан любых стран, прошедших полный курс вакцинации от коронавируса, въезд в Грузию свободный при наличии соответствующего документа.

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