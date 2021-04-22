Европейский банк будет и дальше помогать Грузии восстанавливать экономику

Стороны позитивно оценили проекты, которые протекают или уже реализованы в Грузии при поддержке Европейского Банка

ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) поможет Грузии преодолеть экономический кризис и восстановить высокие темпы экономического развития в посткризисный период, говорится в сообщении на сайте министерства финансов Грузии.

ЕБРР играет важную роль для восстановления экономики Грузии. В 2020 году Банк инвестировал в общей сложности 630 миллионов евро в 16 проектов в Грузии, что вдвое превышает объем, инвестированный в предыдущем году. Банк предоставил чрезвычайную ликвидность и оборотный капитал для поддержки жизнеспособных компаний частного сектора.

Министр финансов Лаша Хуцишвили обсудил вопросы сотрудничества между Грузией и Европейским банком с управляющим директором ЕБРР по странам Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне. Встреча прошла в виртуальном формате, и в ней приняла участие и региональный директор ЕБРР по Кавказу Катарина Бьорлин Хансен.

Стороны позитивно оценили проекты, которые протекают или уже реализованы в стране при поддержке Европейского Банка.

Хуцишвили проинформировал представителей донорской организации о текущей ситуации в экономике страны и перспективах ее восстановления с учетом глобальных вызовов. Он выразил надежду, что стратегическая программа сотрудничества с Банком на ближайшие пять лет будет такой же плодотворной и успешной, как и действующая.

Особое внимание было уделено важности финансирования приоритетных направлений для страны, в том числе: расширение доступа к финансированию для малых и средних предприятий, укрепление местного рынка капитала, инфраструктура и городской транспорт и многое другое.

Грузия – один из крупнейших получателей инвестиций ЕБРР. На сегодняшний день в страну вложено 4 миллиарда евро в более чем 250 проектов, в том числе 87% в частном секторе.

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